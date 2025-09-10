Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

A moeda chegou a operar na mínima de R$ 5,39

Foto: Reprodução
A moeda chegou a operar na mínima de R$ 5,39. (Foto: Reprodução)

dólar encerrou a quarta-feira (10) em baixa de 0,53%, valendo R$ 5,40. A moeda chegou a operar na mínima de R$ 5,39, e correspondeu à leitura de investidores de que o corte de juro americano está mais próximo, depois da divulgação da inflação ao produtor americano, que veio em baixa de 0,1%, ante previsão de alta de 0,3%.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou em alta de 0,52%, aos 142.349 pontos. Os investidores reagiram aos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto aguardam as próximas decisões sobre juros. No campo político, o foco se voltou para mais uma fase do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi o terceiro a votar no julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus. Ele defendeu a anulação de todo o processo, alegando que o STF não teria competência para julgá-los.

Fux descartou o crime de organização criminosa, votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais sete réus da acusação do crime de organização criminosa, e defendeu a nulidade da ação penal por entender que o STF não é a corte adequada para julgar o caso.

“A Constituição da República delimita de forma precisa a restrita a hipótese que nos cabe atuar originariamente no processo penal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima, tal atribuição aproxima o Supremo dos juízes criminais de todo o país”, afirmou Fux.

No entanto, a percepção no mercado é de que a condenação de Bolsonaro é praticamente certa. A preocupação é que a decisão possa provocar novas reações negativas por parte do governo dos Estados Unidos. Ainda no Brasil, o IBGE divulgou os dados da inflação referentes a agosto. O IPCA registrou queda de 0,11% no mês, após uma alta de 0,26% em julho. No acumulado de 12 meses até agosto, a inflação ficou em 5,13%. Os números vieram menores que a esperada pelo mercado, que apontavam para uma queda mensal de 0,15% e uma taxa anual de 5,09%.

Com a inflação desacelerando, o Banco Central encontra condições mais favoráveis para começar. Isso melhora o ambiente para os investidores e ajuda na queda do dólar. Apesar do resultado positivo, especialistas recomendam cautela.

No cenário internacional, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de agosto dos EUA foi publicado nesta quarta. O índice subiu 2,6% na comparação anual, abaixo da alta de 3,3% esperada por economistas. Na comparação mensal, o índice caiu 0,1%, contrariando a estimativa de alta de 0,3%. Os resultados também reforçam a expectativa de corte de juros nos EUA.

Falando sobre a inflação americana, o presidente Donald Trump comemorou os resultados recentes e voltou a pressionar por uma redução na taxa de juros. Paralelamente, o Senado americano aprovou, por 13 votos a 11, a indicação de Stephen Miran — um dos principais conselheiros econômicos da Casa Branca — para integrar o Federal Reserve (Fed), o BC americano.

 

