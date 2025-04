Economia Dólar volta a subir no dia seguinte ao recuo de Trump e fecha a R$ 5,89; Ibovespa cai

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Principal índice da bolsa de valores teve queda de 1,13%, aos 126.355 pontos. (Foto: Agência Brasil)

O dólar fechou em alta nessa quinta-feira (10), aos R$ 5,89, apesar de um pregão marcado por maior otimismo global após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuar do tarifaço contra mais de 180 países.

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores brasileira, fechou em queda, corrigindo parte da forte alta da véspera, quando o anúncio de Trump foi feito. A B3 encerrou o pregão com queda de 1,14%, aos 126.344,70 pontos, uma baixa de 1.451,23 pontos.

Após uma semana de caos nas bolsas de valores do mundo todo, com quedas expressivas em ações de empresas de todos os setores, Trump decidiu “pausar” o tarifaço, reduzindo as tarifas a 10% pelo prazo de 90 dias. Antes, as tarifas chegavam a até 50%.

Assim que a pausa foi anunciada, as bolsas de valores globais reagiram com fortes altas. Na quarta, o Ibovespa registrou uma forte alta, de mais de 3%. As bolsas de Nova York tiveram altas históricas. Como estavam fechadas no momento do anúncio, as ações asiáticas e europeias reagiram bem nessa quinta-feira.

A China foi o único país que ficou de fora da pausa, por ter retaliado a política de tarifas recíprocas de Trump. Parte da tranquilidade dos mercados, inclusive, se deve ao fato de que não houve uma nova resposta à elevação das tarifas por Trump, que agora são de 145% sobre os produtos chineses.

Mas houve um recado: o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, afirmou que “lutaremos até o fim”, acusou os EUA de sabotarem as regras do comércio internacional e disse que o governo de Trump só está conseguindo ganhar inimigos no mundo.

Perdas

Desde 2 de abril, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), anunciou taxações contra 185 países, as empresas listadas na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) registraram perdas de R$ 141,82 bilhões. A data foi chamada pelo líder norte-americano de “Dia da Libertação”. Só as 10 maiores companhias tiveram um tombo de R$ 133,50 bilhões (ou recuo de 10,73%) no período.

A estatal brasileira Petrobras desvalorizou R$ 88,78 bilhões (ou recuou 17,53%). O valor de mercado atual é R$ 417,62 bilhões. Os dados são de Einar Rivero, da consultoria Elos Ayta.

No fechamento dessa quinta-feira (10), a capitalização total das empresas da B3 atingiu R$ 4,08 trilhões. Em 2 de abril, o valor era de R$ 4,22 trilhões. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou aos 126.354,75 pontos. Trata-se de um recuo de 1,13%.

Incerteza

Investidores lidam com incertezas sobre o futuro do tarifaço de Trump e a disputa que ele trava com a China no comércio exterior.

Nessa quinta, a Casa Branca afirmou que a taxação total dos EUA sobre as mercadorias importadas da China é de 145%. Trump havia aumentado na véspera a tarifa contra o país asiático de 104% para 125%.

Além da Bolsa brasileira, os principais índices norte-americanos fecharam o dia com queda:

Nasdaq – foi aos 16.387,31 pontos (caiu 4,31%);

S&P 500 – atingiu 5.268,05 pontos (queda de 3,46%);

Dow Jones – alcançou 39.593,66 pontos (recuou 2,50%).

