Participam da feira, 27 protetoras independentes e entidades de proteção animal. Foto: Ari Teixeira/Smams/PMPA Participam da feira, 27 protetoras independentes e entidades de proteção animal. (Foto: Ari Teixeira/Smams/PMPA) Foto: Ari Teixeira/Smams/PMPA

Neste domingo (14), Dia dos Pais, terá mais uma edição do tradicional Brechocão, feira de diversos artigos, realizado no Parque Farroupilha, a Redenção, das 9h às 16h. O Gabinete da Causa Animal calcula que este ano já ocorreram sete edições do Brechocão e foram arrecadados recursos na ordem de R$ 70 mil com as vendas dos artigos pet, de novembro de 2021 a junho de 2022. A média de comercialização é de R$ 8 mil, por evento. Participam da feira, 27 protetoras independentes e entidades de proteção animal.

Em caso de chuva, o evento será transferido para o próximo domingo (21).

