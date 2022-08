Mundo Queda de palco em festival na Espanha deixa morto e feridos

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Dos feridos, três sofreram ferimentos graves de trauma e 14 sofreram ferimentos mais leves, disseram os serviços de emergência regionais. Foto: Reprodução

Uma pessoa foi morta e pelo menos 17 ficaram feridas quando ventos fortes fizeram parte de um palco desabar em um festival de dance music perto da cidade espanhola de Valência no início deste sábado (13), informaram os serviços de emergência regionais.

O acidente aconteceu nas primeiras horas do Festival Medusa, um evento de música eletrônica realizado entre os dias 10 e 15 de agosto na cidade de Cullera, na Costa Leste, ao Sul de Valência.

Dos feridos, três sofreram ferimentos graves de trauma e 14 sofreram ferimentos mais leves, disseram os serviços de emergência regionais.

O festival foi suspenso por enquanto “devido ao mau tempo durante as primeiras horas de 13 de agosto e com o objetivo de garantir a segurança de participantes, trabalhadores e artistas”, disseram os organizadores em comunicado na página do festival no Facebook.

O local do festival havia sido desocupado “como uma medida preventiva para facilitar o trabalho dos serviços de emergência e segurança do Festival Medusa”, acrescentou o comunicado.

A mídia espanhola disse que outras estruturas no evento também foram danificadas nos ventos fortes.

