Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Equipamento alcança "velocidade da luz", segundo cientistas. Foto: (Foto: Meta/Divulgação) Equipamento alcança "velocidade da luz", segundo cientistas.(Foto: Meta/Divulgação) Foto: (Foto: Meta/Divulgação)

A Meta, dona do Facebook, anunciou nesta segunda-feira (24), que sua equipe de pesquisa montou um novo supercomputador de inteligência artificial que acredita que será o mais rápido do mundo. O equipamento, que ainda funciona em fase de teste, ficará pronto ainda neste ano. Atualmente, ele já opera com capacidade equivalente a 30 mil computadores normais.

A Meta disse que seu novo RSC (AI Research SuperCluster) a ajudará a montar melhores modelos de inteligência artificial que podem aprender com trilhões de exemplos, trabalhar em centenas de idiomas e analisar texto, imagens e vídeo juntos para determinar se o conteúdo for prejudicial.

O Facebook trabalha com desenvolvimento de Inteligência Artificial desde 2013 e em 2017 começou a desenvolver as suas próprias infraestruturas de hardware de alto desempenho, que são críticas no treino de modelos de grande dimensão.

Metaverso

A companhia de mídia social mudou seu nome em outubro para Meta para refletir seu foco no metaverso, que acredita ser o sucessor da internet móvel. “Esta pesquisa não apenas ajudará a manter as pessoas seguras em nossos serviços hoje, mas também no futuro, à medida que construímos o metaverso”, disse a empresa. O metaverso refere-se a ambientes virtuais compartilhados que as pessoas podem acessar por meio de diferentes dispositivos e onde podem trabalhar, brincar e socializar.

