Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

O ex-presidente e candidato republicano às próximas eleições, Donald Trump, classificou de "desrespeitosas" as declarações. (Foto: Reprodução)

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou na quinta-feira que Israel tem o direito à autodefesa, mas ressalvou que “a forma como o faz é importante” e “ninguém pode ficar calado perante o sofrimento”.

O ex-presidente e candidato republicano às próximas eleições, Donald Trump, classificou de “desrespeitosas” as declarações da vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca Kamala Harris sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Trump falou na sua propriedade de Mar-a-Lago, na Florida, onde manteve conversações com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o primeiro encontro cara-a-cara em quatro anos.

“Ela é uma pessoa da esquerda radical. Destruiu São Francisco. É uma destruidora, não sabe construir”, disse Trump.

“Os comentários dela foram desrespeitosos. Não foram muito simpáticas em relação a Israel. Na verdade, não sei como é que uma pessoa que é judia pode votar nela, mas isso é com ela.”

Na quinta-feira, Netanyahu encontrou-se com o presidente cessante Joe Biden e com a vice-presidente Harris na Casa Branca para conversações centradas em grande parte no estado das negociações do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Após o encontro com Netanyahu, Harris disse que era altura de acabar com a guerra e mostrou-se preocupada com a situação humanitária em Gaza, acrescentando: “Não vou ficar calada”.

Questionado sobre se esses comentários teriam impacto nas conversações em curso para alcançar um cessar-fogo, Netanyahu disse: “Penso que, na medida em que o Hamas compreende que não há divergências entre Israel e os Estados Unidos, isso acelera o acordo. E espero que esses comentários não mudem isso”.

Harris conseguiu apoio suficiente entre os delegados democratas para se tornar a candidata do partido para a corrida presidencial de novembro. No entanto, isso não será oficializado até a convenção nacional em Chicago nesta próxima semana.

Já na sexta-feira (26), Donald Trump lançou um discurso contundente contra a vice-presidente Kamala Harris, referindo-se a ela como “uma inútil”, questionando seu apoio a Israel e alegando que ela iria aparelhar a Suprema Corte dos EUA e retirar recursos da polícia.

Trump zombou do presidente Joe Biden por mudar de ideia sobre sair da disputa e mudou seu foco para sua provável nova oponente, Harris.

“Ela era uma inútil há três semanas. Ela era uma inútil, uma vice-presidente fracassada em uma administração fracassada com milhões de pessoas atravessando, e ela era a ‘czar da fronteira’”, disse Trump. “Agora temos um novo candidato para derrotar – a vice-presidente mais incompetente, impopular e de extrema esquerda da história americana.”

“Juntos, daqui a quatro meses vamos derrotar Kamala Harris, que há pouco tempo lutou fortemente para desfinanciar a polícia e é da esquerda radical do Partido Democrata”, disse ele.

