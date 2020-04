Mundo Donald Trump fez o segundo teste para o coronavírus; o resultado deu negativo

3 de abril de 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que realizou um segundo teste para detectar o coronavírus e que o resultado deu negativo.

Um funcionário da Casa Branca revelou que Trump fez, na quinta-feira (02), um teste recém-lançado pelos Laboratórios Abbott, que oferece resultados em 15 minutos ou menos.

“Fiquei muito curioso para ver com que rapidez funcionava”, disse Trump, que também teve outro teste com resultado negativo no mês passado.

A preocupação em torno da saúde do presidente, que faz parte do grupo de risco por ter 73 anos, aumentou depois que 24 pessoas envolvidas na viagem do seu colega brasileiro Jair Bolsonaro aos EUA foram diagnosticadas com a Covid-19.

Os dois mandatários se encontraram no resort do republicano em Mar-a-Lago, na Flórida, no dia 7 de março

