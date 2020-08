Desde a semana passada, o país contabilizou 58 casos ativos, sendo nove nesta segunda-feira. As autoridades sanitárias acreditam que todos estão ligados e o governo decretou um novo isolamento na cidade de Auckland, a maior cidade neo-zelandesa. Os asilos para idosos entraram em confinamento.

Desde o início da pandemia, a Nova Zelândia registrou um total de 1.631 casos de Covid-19 e 22 mortes pela doença, segundo a Universidade Johns Hopkins. A mesma fonte indica que os EUA tiveram mais de 5 milhões de casos e mais de 170 mil mortes, os maiores números do mundo em ambas as categorias, no mesmo período.

Adiamento das eleições