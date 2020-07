No mês passado, Trump disse aos apoiadores no Arizona que “esta será, na minha opinião, a eleição mais corrupta da história do nosso país”.

O texto diz o seguinte: “Com voto por correspondência universal (não voto em ausência, que é bom), as eleições de 2020 serão as mais imprecisas e fraudulentas da história das eleições. Será um grande constrangimentos para os EUA. Adiar as eleições até que as pessoas possam votar apropriadamente e seguramente?”

Democratas

Democratas, incluindo o candidato presidencial Joe Biden, já iniciaram preparativos para proteger os eleitores e a eleição devido ao temor de que Trump tente interferir com o pleito de 3 de novembro.