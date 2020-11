Mundo Donald Trump quer impedir Estados-chave de certificar a vitória de Joe Biden

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Estratégia é buscar ordens judiciais para atrasar proclamação de resultados. (Foto: Tia Dufour/The White House)

A campanha de Donald Trump está discutindo uma estratégia jurídica para tentar impedir que as autoridades eleitorais de Estados-chave vencidos pelo democrata Joe Biden certifiquem os resultados da eleição presidencial.

Assessores e advogados envolvidos nas discussões disseram que a estratégia consiste em tentar obter ordens judiciais para atrasar a proclamação dos resultados em Estados críticos, abrindo caminho para que os Legislativos estaduais controlados pelos republicanos nomeiem delegados pró-Trump para o Colégio Eleitoral, órgão que efetivamente elege o próximo presidente dos Estados Unidos.

Os resultados precisam ser certificados até o dia 8 de dezembro. Pouco depois, no dia 14, os delegados, que são escolhidos conforme as leis estaduais, se reúnem em suas respectivas regiões para votar para presidente e vice-presidente. Há dúvidas sobre o que poderia acontecer se os resultados ainda não estiverem proclamados nesta data.

Há leis em vários Estados para impedir que esses representantes votem contra o resultado majoritário local. A chamada “infidelidade” – votar contra a vontade popular – já aconteceu em diversas oportunidades, mas nunca em número suficiente para alterar o resultado da eleição presidencial.

Conselheiros de Trump têm sido mais contundentes em conversas com o presidente nos últimos dias e teriam dito a ele que não veem um caminho para reverter a vitória de Biden, mesmo que os esforços jurídicos sejam bem-sucedidos, segundo um funcionário da Casa Branca. Outra fonte disse que o republicano entende que a luta não pode ser vencida, mas caracterizou seus sentimentos como: “Deixe-me lutar”.

Não se sabe até que ponto a campanha levou a sério a ideia de tentar atrasar a certificação dos resultados e fazer com que delegados pró-Trump revertam a vontade expressada nas urnas pela população no Colégio Eleitoral, disse uma das fontes com conhecimento das discussões internas da Casa Branca.

Muitos dos assessores e dos advogados da campanha disseram duvidar do sucesso da estratégia. Segundo eles, o principal objetivo é tranquilizar Trump, que acredita que a eleição foi roubada e espera que sua equipe jurídica continue lutando para reverter os resultados.

Alguns deles revelaram que não há uma teoria ou uma coordenação jurídica abrangente dentro da campanha. A batalha legal provavelmente terminará com Trump alegando que a eleição foi fraudada e que lutou contra o resultado, segundo um funcionário da Casa Branca.

“Não acho que haja realmente uma estratégia coerente”, disse uma fonte do Partido Republicano.

A campanha de Trump não apresentou evidências de fraude generalizada nos processos abertos em diferentes tribunais do país desde o início das eleições presidenciais.

O porta-voz da campanha de Trump, Tim Murtaugh, afirmou que a equipe de advogados do republicano quer “garantir que todos os votos legais sejam contados e que todos os votos ilegais não sejam, não apenas para esta eleição”. A porta-voz do Comitê Nacional Republicano, Mandi Meritt, afirmou que há “centenas de relatórios de irregularidades eleitorais em todo o país que merecem ser examinados”.

Uma fonte da campanha disse que os advogados de Trump estão montando estratégias diferentes nos Estados, com base nas especificidades das legislações estaduais e dos processos de contagem dos votos.

