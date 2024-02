Mundo Donald Trump terá que pagar multa de R$ 1,76 bilhão por fraude fiscal

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

O ex-presidente dos EUA é acusado de inflar seu patrimônio líquido em até U$ 2,23 bilhões (R$ 11,9 bilhões). Foto: Reprodução O ex-presidente dos EUA é acusado de inflar seu patrimônio líquido em até U$ 2,23 bilhões (R$ 11,9 bilhões). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O juiz Arthur Engoron, de Nova York, determinou nesta sexta-feira (16) que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deverá pagar uma multa de US$ 354,9 milhões (R$ 1,76 bilhão) por inflar os números do balanço financeiro de sua empresa do setor imobiliário, a Trump Organization.

Além disso, ele está proibido de fazer negócios no estado de Nova York por três anos. A procuradora-geral do estado, Letitia James, processou Trump e a Organização Trump em setembro de 2022 por mentirem durante uma década sobre valores de ativos e seu patrimônio líquido para obter melhores condições em empréstimos bancários e seguros.

Ela disse que o ex-presidente dos EUA inflou o seu patrimônio líquido em até U$ 2,23 bilhões (R$ 11,9 bilhões) nas demonstrações financeiras anuais fornecidas a bancos e seguradoras.

Letitia disse que os ativos cujos valores foram inflacionados incluíam a propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, seu apartamento de cobertura na Trump Tower, em Manhattan, e vários edifícios de escritórios e campos de golfe.

Incapaz de admitir erro

Além de Trump, dois de seus filhos, Don Jr. e Eric, também foram condenados. Cada um vai ter que pagar US$ 4 milhões (R$ 20 milhões).

Ao condenar o ex-presidente, o juiz Engoron afirmou que Trump e os outros envolvidos no processo são incapazes de admitir o erro de seus procedimentos.

“A falta de arrependimento e remorso beira o patológico. Ao invés disso (de se arrepender), eles adotam uma postura de ‘não vi nada, não digo nada’ que as evidências desmentem”, afirmou o juiz.

A advogada de Trump neste caso, Alina Habba, afirmou que a decisão é uma injustiça e resultado de uma caça às bruxas com motivações políticas.

Trump e seus filhos vão recorrer da decisão.

Como se chegou ao valor da multa

O valor a ser pago por Trump foi pedido por Letitia. Para chegar ao valor da multa, a procuradora-geral calculou da seguinte forma:

somou o dinheiro que supostamente Trump ganhou com a declaração incorreta de seus ativos;

Bônus pagos aos funcionários da Organização Trump que participaram do esquema;

E lucro obtido de forma fraudulenta em dois negócios imobiliários.

Especialistas ouvidos pela BBC afirmaram que o valor é tão alto que pode impactar os negócios e as finanças de Trump. O ex-presidente tem uma empresa do mercado imobiliário.

De acordo com a lista da Forbes, a fortuna de Donald Trump é estimada em US$ 2,6 bilhões (ou R$ 12,93 bilhões).

