Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Uma oração comandada pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro é esperada. Foto: Reprodução Ex-presidente Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com um custo de R$ 80 mil, o ato que receberá o discurso de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá o aluguel do trio elétrico “demolidor”, um dos maiores do País. Mas mesmo grande, o veículo terá acesso limitado a 80 autoridades no palanque, o que fez com que os organizadores decidissem impor um veto a prefeitos, vereadores e candidatos. As informações são da CNN.

A exceção é para Ricardo Nunes (MDB), que foi o primeiro a receber, enquanto prefeito de São Paulo, o comunicado para o ato. Nenhum convite, no entanto, foi enviado a nenhuma autoridade, conforme confirmou o pastor Silas Malafaia.

Ele decidiu pagar o valor do trio, grades e funcionários do próprio bolso, depois de a manifestação em favor do ex-presidente ter sido associada de forma crítica à igreja comandada por ele, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ainda assim, o público rezará. Uma oração comandada pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro é esperada.

Com discursos mais moderados, o ato terá apenas um trio atravessado na avenida, para que o ex-presidente possa discursar para os dois lados sem que a atenção seja dispersada. Interlocutores que participaram da reunião para organizar a manifestação ao lado de Bolsonaro, em Brasília, dizem que ele garantiu não mencionar Alexandre de Moraes.

São de Alexandre de Moraes inquéritos como o Vigilância Aproximada, que teve o cumprimento de mandados de busca e apreensão em casas da família Bolsonaro, e também o Tempus Veritatis, que analisa uma suposta tentativa de golpe de Estado, na qual o ex-presidente teve o passaporte apreendido.

