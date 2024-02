Rio Grande do Sul Comitiva da Fenasoja 2024 estará na próxima semana nos Estados Unidos para missão de 100 anos do plantio da soja no Brasil

16 de fevereiro de 2024

A 24ª edição da Fenasoja acontecerá 17 e 26 de maio, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa.

Os 100 anos do plantio da soja no Brasil estarão em pauta na Fenasoja 2024. Na próxima semana, uma comitiva da Fenasoja, a convite da AGCO, estará nos Estados Unidos, visitando a fazenda que deu origem aos primeiros grãos de soja trazidos ao Brasil e semeados em Santa Rosa (RS). Na oportunidade acontecerá um encontro com familiares do pastor norte-americano Albert Lehenbauer, responsável por trazer, em 1923, sementes de soja ao município gaúcho. Lehenbauer orientou alguns agricultores sobre o valor alimentício do grão para a engorda de animais. Pouco tempo depois, em 1926, técnicos já recomendavam a soja como adubo verde.

Fenasoja 2024

A 24ª edição da Fenasoja acontecerá 17 e 26 de maio, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa. Considerada a maior feira multissetorial do Brasil, a Fenasoja é vista como um dos principais agentes de desenvolvimento da região, pois exerce papel de liderança fomentando negócios, pesquisa e inovação. A feira é também uma importante porta de entrada para empresas que desejam levar seus empreendimentos e produtos para o noroeste do Rio Grande do Sul.

O Parque tem 13 pavilhões distribuídos em um total de 47 hectares, onde expõem indústria, comércio, serviços, artesanato, agricultura familiar e pecuária, além de um setor especializado em agronegócios e máquinas agrícolas. O parque ainda conta com infraestrutura de shows, onde é instalada a Arena Fenasoja.

