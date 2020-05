Mundo Donald Trump volta a citar o Brasil ao falar sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







"É amigo meu, um grande homem, o presidente do Brasil, mas eles estão tendo um momento difícil", declarou Trump Foto: Reprodução "É amigo meu, um grande homem, o presidente do Brasil, mas eles estão tendo um momento difícil", declarou Trump. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o Brasil pelo terceiro dia seguido, na quinta-feira (30), ao falar sobre a pandemia do novo coronavírus, desta vez, em meio a críticas que fazia ao número de mortes na Suécia, país que não adotou medidas de distanciamento social.

Trump disse que as mortes no Brasil são muito altas se observadas graficamente e que o País está passando por momentos difíceis. O presidente americano, no entanto, evitou fazer críticas diretas ao seu colega Jair Bolsonaro.

“Você compara as mortes na Suécia com Dinamarca, Finlândia e Noruega. Eu odeio dizer isso, mas as mortes estão substancialmente muito altas na Suécia. No Brasil, o número de mortes está muito alto, se você olhar o que está acontecendo graficamente. É muito alto, é quase vertical, bem vertical”, declarou Trump.

“É amigo meu, um grande homem, o presidente do Brasil, mas eles estão tendo um momento difícil, estão indo por imunidade de rebanho. A Suécia está indo por rebanho. Quando dizem rebanho, na Suécia em particular, pode ir aos bares, a certos lugares, mas as pessoas não estão saindo, o número de mortes é enorme na Suécia, comparado aos países ao redor que fizeram paralisações fortes”, afirmou o presidente dos EUA.

A chamada imunidade de rebanho ou de grupo acontece quando os imunizados formam uma espécie de cordão de proteção à doença depois de se infectarem e se recuperarem do vírus.

Os Estados Unidos têm mais de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus e 60 mil mortes provocadas pela Covid-19. Atualmente, o país é o epicentro da doença no mundo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo