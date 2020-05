Bem-Estar É falsa a informação de que o coronavírus não mata por pneumonia

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Covid-19 pode causar problemas respiratórios e até pneumonia, segundo especialistas Foto: Divulgação Covid-19 pode causar problemas respiratórios e até pneumonia, segundo especialistas. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

É falsa a informação que circula em aplicativos de mensagens sobre conclusão médica, a partir de autópsias feitas na Itália, de que a Covid-19 não mata por pneumonia. Também são incorretas as informações de que a doença, mesmo em casos graves, deve ser tratada em casa, com antibióticos, anti-inflamatórios e anticoagulantes.

A mensagem que viralizou indica que médicos italianos teriam descoberto, a partir dos exames cadavéricos, que as vítimas do coronavírus morreram em decorrência de problemas circulatórios, e não por complicações respiratórias, como se pensava. Autoridades de saúde como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde do Brasil, entretanto, classificam a Covid-19 como uma doença infecciosa que pode apresentar quadros graves respiratórios.

Complicações também podem gerar tromboses em pacientes com a Covid-19, mas ainda não houve mudança nos protocolos e tratamentos médico. No início do mês passado, resultados clínicos preliminares obtidos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mostraram que frear a coagulação que ocorre junto com a hiperinflamação causada pela Covid-19 pode ajudar a evitar mortes pela doença.

Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, cansaço e tosse seca. Em casos mais graves, a doença pode, sim, causar problemas respiratórios e até pneumonia.

