Dorival Júnior prepara mudanças no ataque da Seleção Brasileira contra o Paraguai nesta terça

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

No último treino, Endrick foi escalado entre os titulares no lugar de Luiz Henrique. Foto: Rafael Ribeiro/CBF No último treino, Endrick foi escalado entre os titulares no lugar de Luiz Henrique. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Dorival Júnior prepara uma mudança no ataque da Seleção Brasileira para enfrentar o Paraguai, nesta terça-feira (10), às 21h30min, no estádio Defensores del Chaco, pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No treino dessa segunda (9), o último antes da partida, Endrick foi escalado entre os titulares no lugar de Luiz Henrique.

Assim, Rodrygo foi deslocado do centro para o lado direito do ataque.

O restante da equipe esboçada foi o mesmo que iniciou o jogo contra o Equador, na última sexta.

Se não houver nenhum imprevisto, o Brasil deve ir a campo contra o Paraguai com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Júnior.

Endrick já havia sido testado como titular na última quarta-feira, após lesão de Pedro. Porém, no dia seguinte perdeu o lugar no time para Luiz Henrique.

Guilherme Arana, André, Lucas Paquetá e Vini Júnior, que foram preservados da atividade de domingo, participaram do treino desta segunda sem restrições.

O Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina. Já o Paraguai é o sétimo, com seis pontos.

Vini e Neymar

Com as credenciais de protagonista do Real Madrid e apontado como favorito ao prêmio Bola de Ouro neste ano, Vini Júnior lida com enorme expectativa da opinião pública sempre que defende a seleção brasileira. Porém, na visão do técnico Dorival Júnior, é preciso dosar as esperanças e cobranças em cima do atacante e ter paciência para que ele repita com a amarelinha o mesmo desempenho que tem no clube espanhol.

Para Dorival, Vini Júnior vem enfrentando nos últimos tempos um cenário parecido com o que Neymar encara há mais de uma década: ser visto como o responsável por solucionar os problemas do Brasil.

Após atuação sem brilho do camisa 7 na vitória da Seleção por 1 a 0 sobre o Equador, no último sábado, o técnico tentou tirar o peso dos ombros de Vini Júnior e pregou paciência.

“Nós queremos ver o atleta produzindo a todo momento, em todo instante da mesma forma que ele faz no clube. Nós temos ciclos dentro dos clubes, há momentos em que o Rodrygo vai ser o destaque ao longo de um mês, dois meses, daqui a pouco o Vini entrar nessa mesma condição… Estamos em início de temporada, não podemos nos esquecer disso”, ponderou Dorival.

2024-09-09

2024-09-09