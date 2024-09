Inter Inter prepara mudanças para enfrentar o Fortaleza nesta quarta pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

O time gaúcho terá mudanças em todos os setores para o confronto adiado da 19ª rodada, na quarta-feira (11) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Colorado terá mudanças em todos os setores para o confronto desta quarta (11). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter que enfrentará o Fortaleza na retomada do Brasileirão após a data Fifa será bem distinto do que superou o Juventude por 3 a 1 no 1º de setembro. O time gaúcho terá mudanças em todos os setores para o confronto desta quarta-feira (11). No total, o treinador prepara até seis mudanças na equipe titular.

Roger Machado não contará com Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rochet, Rafael Borré e Enner Valencia estão a serviço das seleções de Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, para a disputa das Eliminatórias. O trio entrará em campo na terça-feira, um dia antes da partida com o time de Juan Pablo Vojvoda.

Sem Rochet, o cenário indica Anthoni como o titular. Fabrício ainda aprimora a condição física após contusão na tíbia. O garoto de 22 anos aproveitou as chances que teve e subiu na hierarquia. Foi o destaque no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, com direito a defesa de pênalti de Kaio Jorge.

A zaga também passará por modificações. Agustín Rogel e Gabriel Mercado voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. Um deles deve formar a dupla de zaga com Vitão, que retomou a titularidade após a negociação frustrada com o Betis, da Espanha.

O lateral Braian Aguirre e o atacante Wanderson seguem em evolução e podem ser opção no banco de reservas para a partida contra o Fortaleza.

Sem o argentino, Roger terá de escolher se mantém Bruno Gomes improvisado na lateral direita ou promove a estreia de Nathan no time titular. Como Wesley cumprirá suspensão, Alan Patrick e Gustavo Prado disputam a posição.

