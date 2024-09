Rio Grande do Sul Gaúchos com carteira de motorista vencida desde abril têm uma semana para renovar o documento

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Prazo foi prorrogado para condutores do Estado devido às enchentes de maio. (Foto: Marcio Ulbrich/Detran-RS)

Termina na próxima terça-feira (17) no Rio Grande do Sul o prazo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para quem está com o documento vencido desde 19 de abril. O prazo – que vale também para multas e outros itens – havia sido suspenso no Estado por determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), devido às enchentes de maio.

Para a atualização é necessário procurar um Centro de Formação de Condutores (CFC, antigamente denominado “autoescola”). A lista de endereços está disponível em detran.rs.gov.br. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) recomenda que se evite deixar o procedimento para a última hora.

O que é preciso estar em dia

– Renovação da CNH e da Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).

– Validade da CNH, ACC e Permissão Para Dirigir (PPD).

– Renovação do exame toxicológico.

– Revisão do exame de aptidão física e mental e/ou da avaliação psicológica.

– Recurso do resultado de inaptidão permanente pela junta médica ou psicológica.

– Transferência de propriedade veicular de veículo adquirido desde 19 de março.

– Apresentação de defesa prévia.

– Identificação de condutor infrator.

– Ingresso de recurso em processos por infração de trânsito.

– Apresentação de defesa prévia e apelação em processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação da habilitação.

(Marcello Campos)

2024-09-09