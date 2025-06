Saúde Dormir menos de cinco horas por noite pode desencadear Alzheimer

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

A privação de sono pode ter consequências fatais no desenvolvimento de doenças. (Foto: Reprodução)

Ter uma boa noite de sono é importante em qualquer idade. Não é apenas um hábito recomendado para se manter alerta e cheio de energia, mas, de acordo com profissionais, também é um hábito fundamental para se manter saudável. Não é por acaso que o campo de estudo dessa ciência se expandiu recentemente, com o surgimento do campo da “medicina do sono”, bem como com o aumento do número de clínicas e hospitais especializados em observar como a privação ou o excesso de sono podem ter consequências fatais no desenvolvimento de doenças nas pessoas.

“Esta é uma etapa fundamental para a manutenção do equilíbrio, não apenas do cérebro, mas de todo o corpo. A homeostase — a capacidade do organismo de manter a estabilidade interna e responder a estímulos externos — depende inteiramente da qualidade do sono”, revela Daniel Cardinali, médico, pesquisador emérito do CONICET e professor emérito da Universidade de Buenos Aires (UBA).

Assim, após centenas de estudos e pesquisas sobre o assunto e priorização por especialistas da área, foram elaboradas diretrizes de “higiene do sono” — nome dado a um conjunto de práticas que auxiliam na manutenção da qualidade do sono e na prevenção de distúrbios do sono. Entre os mais recomendados, a World Sleep Society cita:

1. Estabeleça um horário regular para dormir e acordar.

2. Evite o consumo excessivo de álcool quatro horas antes de dormir e não fume.

3. Não coma alimentos pesados, picantes ou açucarados nas horas que antecedem a hora de dormir.

4. Encontre uma temperatura confortável para dormir e mantenha o quarto ventilado.

5. Bloqueie todos os ruídos que distraem e elimine o máximo de luz possível.

Um grupo de pesquisadores canadenses demonstrou por meio de um estudo que quando as pessoas descansam adequadamente, seus cérebros se livram do que não precisam, semelhante a um processo de reciclagem de resíduos que ocorre nessa parte do corpo durante o sono. No entanto, o aspecto mais notável de sua observação foi que, quando as pessoas não dormem o suficiente, substâncias semelhantes a placas se acumulam, afetando seu estado cognitivo e aumentando a probabilidade de desenvolver demência mais tarde na vida.

O estudo, publicado na revista Science Advances, enfatiza que a perda crônica de sono envelhece prematuramente as células imunológicas do cérebro e pode levar a sérios problemas cognitivos.

“No campo profissional, já se sabe que a falta de sono reparador está ligada à manutenção de processos inflamatórios crônicos, considerados a base de todas as doenças crônicas e não transmissíveis”, ressalta Cardinali.

Proteínas anormais

De acordo com as conclusões do artigo, a falta de sono não só leva ao envelhecimento prematuro, mas também desencadeia a ativação anormal das células imunológicas do cérebro, que normalmente são ativadas apenas para combater patógenos e detritos celulares.

“Tomamos banho em horários diferentes do dia, mas o cérebro o faz durante a fase de sono de ondas lentas. Durante esse período da noite, ocorre um processo de fluxo glinfático, no qual uma corrente flui através do tecido cerebral da porção arterial para a venosa para eliminar resíduos”, explica Cardinali.

O médico explica então que atualmente há muito interesse nesse fluxo porque, aparentemente, quando ele é bloqueado, aumenta o acúmulo de proteínas anormais, como Tau e beta-amiloide, que são conhecidas por causar doenças neurodegenerativas.

Danos irreversíveis?

Outros estudos já detectaram o quão prejudicial a falta de descanso pode ser para a saúde do cérebro. Pesquisadores europeus analisaram dados de quase 8 mil participantes e descobriram que dormir consistentemente seis horas ou menos aos 50, 60 e 70 anos estava associado a um risco 30% maior de demência em comparação com uma duração normal de sono de sete horas.

No entanto, de acordo com o médico Andrew E. Budson, chefe de neurologia cognitiva e comportamental do Boston VA Healthcare System, em um artigo de opinião, “nem tudo são más notícias”: há uma possibilidade de reduzir o risco de desenvolver demência começando a dormir o suficiente.

Como prova disso, o neurologista cita um estudo realizado em conjunto pela Universidade de Toronto e pela Universidade de Chicago, que examinou pessoas com maior risco genético de desenvolver Alzheimer. Após seguirem rigorosamente um plano de higiene do sono para melhorar o sono, eles demonstraram reduzir a probabilidade de desenvolver a doença e desenvolver emaranhados cerebrais, uma substância que se acumula nos neurônios e causa demência.

