Rio Grande do Sul Dos 90 pontos monitorados, apenas seis apresentam condições impróprias para banho no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

São monitorados 90 pontos em 82 balneários e praias distribuídos em 42 municípios Foto: Divulgação/Fepam São monitorados 90 pontos em 82 balneários e praias distribuídos em 42 municípios. (Foto: Divulgação/Fepam) Foto: Divulgação/Fepam

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou, na sexta-feira (24), o segundo boletim do projeto Balneabilidade da temporada de verão 2021-2022.

Dos 90 pontos monitorados, seis apresentam condições impróprias para banho: Praia Recanto das Mulatas, no Lago Guaíba, em Barra do Ribeiro; Praia Passo Real, no rio Santa Maria, em Dom Pedrito; Praia do Encontro, no rio Jacuí, em São Jerônimo; Balneário Valverde, na avenida Senador Joaquim Augusto de Assunção, em Pelotas; Balneário Santo Antônio, na rua Bagé, em Pelotas; Balneário Santo Antônio, em Pelotas.

Os resultados das análises serão divulgados todas as sextas-feiras, até o dia 4 de março de 2022, no site e nas redes sociais da Fepam. O projeto Balneabilidade é realizado desde o verão de 1979/1980.

