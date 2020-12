Bem-Estar Doses da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus chegarão ao Brasil em janeiro, diz ministro da Saúde

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Pazuello participou de audiência pública em comissão do Congresso Nacional Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Pazuello participou de audiência pública em comissão do Congresso Nacional. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta-feira (02) que as primeiras doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 chegarão ao Brasil em janeiro e fevereiro de 2021.

Ele ressaltou, em audiência pública na comissão do Congresso Nacional que acompanha as ações do governo relacionadas à crise do coronavírus, que o Executivo já liberou recursos para a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que tem acordo com a farmacêutica para receber os insumos farmacêuticos e produzir o imunizante no Brasil.

“Então, eu ressalto, para deixar claro, que, em janeiro e fevereiro, já começam a chegar 15 milhões de doses dessa Encomenda Tecnológica da AstraZeneca/Oxford com a Fiocruz”, disse Pazuello a parlamentares.

“E, no primeiro semestre, chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós poderemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Só aí são 260 milhões de doses”, explicou.

O ministro lembrou que o contrato de Encomenda Tecnológica celebrado com a AstraZeneca “em um esforço de pesquisa e desenvolvimento com escalonamento da produção” irá permitir a disponibilização de 100 milhões de doses da vacina para o Brasil, além da transferência total de tecnologia.

Validade testes

Questionado sobre os testes RT-qPCR para o diagnóstico da Covid-19 estocados no aeroporto de Guarulhos (SP), com validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021, o ministro esclareceu que a validade de itens que compõem esses kits vão além desse prazo e podem chegar ao final de 2023.

“Sobre a caixa do kit, quando chegou, à época foi feito um registro inicial com a Anvisa e a empresa, dando uma validade pequena de oito meses, emergencial, para iniciar o uso. Essa validade inicial seria e será renovada, porque todos os componentes dos testes, como foi apresentado na comissão externa da Câmara, têm a validade muito mais estendida. Nós sempre soubemos disso. Isso não é uma novidade”, explicou Pazuello, acrescentando que o processo de revalidação já começou há muito tempo e que as discussões com a empresa e com a Anvisa são anteriores, não são de agora.

O Ministério da Saúde nega que sejam 6,68 milhões de testes estocados como divulgado pela imprensa. Segundo a pasta, 2,8 milhões de testes terão o período de validade estendido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar