Governador gaúcho e embaixador do Uruguai discutem o enfrentamento da pandemia de coronavírus

2 de dezembro de 2020

Guillermo Valles e Leite também discutiram questões como o transporte aéreo e hidroviário

O governador do RS, Eduardo Leite, recebeu na manhã desta quarta-feira (02), no Palácio Piratini, a visita oficial do embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles, que assumiu o cargo em setembro.

Valles estava acompanhado da cônsul-geral do Uruguai, Liliana Buonomo, que já esteve no Piratini em 2019. Leite e Valles falaram sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19 na área fronteiriça. O mesmo tema foi debatido entre o governador e o presidente Luis Alberto Lacalle Pou na semana passada, quando Leite esteve no Uruguai.

“Estive na semana passada no Uruguai e conversei com o presidente La Calle Pou sobre essas preocupações, que dizem respeito ao Estado e ao Uruguai. Aqui no RS, somos muito orgulhosos não só de estarmos perto e sermos vizinhos, mas de sermos próximos culturalmente e gastronomicamente”, destacou Leite.

Questões acerca dos setores de transporte aéreo – por meio do aeroporto de Rivera – e hidroviário e o parque tecnológico de Rivera também foram debatidas entre Leite e Valles.

Valles lembrou que é preciso vencer “obstáculos políticos e burocráticos” para tirar esses projetos do papel. “Temos um universo comum, e esses são nossos únicos obstáculos. Temos a oportunidade de levar o Mercosul às pessoas”, reforçou o embaixador.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Rodrigo Lorenzoni, o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha, e o presidente da Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, também participaram do encontro.

