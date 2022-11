Rio Grande do Sul Doze novos desembargadores são nomeados para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

A Corte, com sede em Porto Alegre, passará a contar com 39 magistrados Foto: TRF-4/Divulgação A Corte, com sede em Porto Alegre, passará a contar com 39 magistrados. (Foto: TRF-4/Divulgação) Foto: TRF-4/Divulgação

Doze novos desembargadores foram nomeados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), com sede em Porto Alegre. A Corte passará a contar com 39 magistrados.

A data da posse ainda não está marcada. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira (11). A ampliação do número de desembargadores foi estabelecida pela Lei 14.253/21, que transformou cargos vagos de juiz federal substituto no quadro permanente da Justiça Federal em cargos de desembargador, com o objetivo de desafogar os Tribunais Regionais Federais.

Com os novos magistrados, o TRF-4 terá 12 turmas formadas por três desembargadores cada, sendo duas instaladas em Curitiba (PR), duas em Florianópolis (SC) e as restantes em Porto Alegre. Veja quem são os nomeados:

Juízes de carreira

– Alexandre Gonçalves Lippel

– Altair Antônio Gregório

– Eduardo Vandré Oliveira Lima Garcia

– Eliana Paggiarin Marinho

– Gisele Lemke

– Hermes Siedler da Conceição Júnior

– Loraci Flores de Lima

– Luiz Antônio Bonat

– Marcelo De Nardi

– Marcelo Malucelli

Vagas do Quinto Constitucional

Pelo Ministério Público Federal, foi nomeado o procurador regional da República Ângelo Roberto Ilha da Silva. Na vaga destinada à advocacia, foi nomeada Ana Cristina Blasi.

