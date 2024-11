Rio Grande do Sul Dragagem do canal de Itapuã, em Viamão, deve ser concluída em 90 dias

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grandes embarcações encalharam neste mês no canal devido ao acúmulo de sedimentos no Guaíba Foto: Ascom/Portos RS Grandes embarcações encalharam neste mês no canal devido ao acúmulo de sedimentos no Guaíba. (Foto: Ascom/Portos RS) Foto: Ascom/Portos RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A dragagem emergencial do canal de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, começou na terça-feira (26) após a confirmação de condições meteorológicas favoráveis para a realização dos trabalhos. O prazo estimado para a execução completa da dragagem é de 90 dias.

Grandes embarcações encalharam neste mês na região devido ao assoreamento causado pelos eventos climáticos que atingiram o Estado e provocaram o acúmulo de sedimentos no Guaíba.

O contrato com a empresa Ster Engenharia, responsável pela operação, foi assinado neste mês. Desde a semana passada, a draga já se encontrava abastecida e posicionada em Porto Alegre, aguardando apenas as condições meteorológicas adequadas para o início das operações, segundo o governo do Estado.

A dragagem terá uma extensão de 2,35 mil metros de comprimento por 110 metros de largura, abrangendo uma área total de 260 mil metros quadrados, e visa remover até 185 mil metros cúbicos de sedimentos. A profundidade de dragagem será de seis metros, com o objetivo de alcançar um calado operacional de 5,18 metros.

“A obra é mais uma etapa muito importante no caminho de retomada e reconstrução do Estado. Com investimentos robustos e muito trabalho, estamos atuando com o objetivo de garantir o pleno restabelecimento do Rio Grande do Sul após as enchentes”, destacou o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

“Em 20 dias de trabalho, esperamos ter meio canal navegável com o calado de 5,18 metros. Essa etapa inicial será um marco importante para viabilizar a retomada da navegação comercial no Rio Grande do Sul”, disse o diretor de Infraestrutura da Portos RS, Lucas Cardoso.

Após a conclusão, outros processos de contratação já em andamento garantirão o atendimento dos canais de Pedras Brancas, Leitão, Furadinho e São Gonçalo, para os quais levantamentos hidrográficos e dados sobre volumes de sedimentos já estão disponíveis.

Os demais canais sob a responsabilidade da estatal Portos RS serão contemplados após a conclusão do levantamento batimétrico, que se encontra em fase de contratação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/dragagem-do-canal-de-itapua-em-viamao-deve-ser-concluida-em-90-dias/

Dragagem do canal de Itapuã, em Viamão, deve ser concluída em 90 dias

2024-11-27