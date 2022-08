Porto Alegre Dragagem em trecho do Guaíba na Zona Sul de Porto Alegre já removeu 12 mil metros-cúbicos de resíduos sólidos

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Materiais retirados incluem pneus e até uma motocicleta furtada. (Foto: Arquivo/Dmae)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o avanço do serviço de dragagem de arroios e valas da Zona Sul de Porto Alegre nesta semana, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) tem nova frente de trabalho na Zona Sul: o trecho do Guaíba próximo à avenida de mesmo nome. Desde o início do desassoreamento na região, em março, já foram retirados 200 pneus e mais de 12 mil metros-cúbicos de resíduos – inclusive uma motocicleta furtada.

A retirada de resíduos sólidos da faixa de água junto à margem ampliará em até 1,6 metro a profundidade da foz do Arroio Capivara, auxiliando no escoamento do acúmulo causado pelas chuvas e na prevenção de alagamentos na avenida Tramandaí.

Após a dragagem, à beira do Guaíba são formadas “ilhas” que ali permanecem durante um período de sete a dez dias, para depois serem carregadas e transportadas até um aterro sanitário.

O diretor-geral do órgão, Alexandre Garcia, acompanhou os trabalhos na manhã desta quinta-feira (25): “Estamos ampliando os trabalhos, por meio de um projeto no qual muito acreditamos e que proporciona resultado excelente no escoamento da água das chuvas”.

Ele se referia ao movimento “A gente vive, a gente cuida”, iniciativa com duração de pelo menos 30 meses. Trata-se de um chamado à população para que ajude a manter a cidade limpa e faça a sua parte no cuidado com os espaços públicos.

“Avanços importantes na zeladoria foram conquistados, mas ainda há muitos desafios para fazer de Porto Alegre uma cidade melhor para se viver”, ressalta o Gabinete de Comunicação Social da prefeitura, responsável pela coordenação da campanha. No site prefeitura.poa.br há um link para vídeo temático disponibilizado no site youtube.com.

Zona Norte

Já na Zona Norte, o Dmae está implantando uma nova adutora para reforço de sucção da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto, bairro Santa Maria Gotetti. Nesta quinta-feira, a empresa terceirada preparava o terreno para novo desmonte de rocha a partir da semana que vem.

Os trabalhos atravessaram a avenida Assis Brasil, passando da esquina da Eduardo Chartier para a esquina da avenida Brino. Se as condições climáticas permitirem, o desmonte de aproximadamente 15 metros de rocha será concluído nos próximos dias. Não houve até agora interrupção no abastecimento de água.

Em seguida ao desmonte da rocha os tubos serão assentados na vala e prosseguirão os trabalhos de instalação de caixas, entroncamentos, recobrimento de tubulações e repavimentação de vias. O último trecho da adutora, com quase 200 metros, deve ter sua instalação concluída até o final do ano.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) monitora o desvio para minimizar impacto na mobilidade. A avenida Assis Brasil fica parcialmente bloqueada, no sentido bairro ao Centro, da rua Emílio Lúcio Esteves até a avenida Brino.

Logo após o início da obra da nova adutora Ouro Preto, em 2020, foi encontrado um maciço rochoso no traçado da rede, exigindo o remanejamento dos trabalhos e a contratação dos serviços para desmonte da grande pedra. O Dmae já executou mais de 3,3 mil metros da rede (que tem 900 milímetros de diâmetro), faltando agora 5% do total da obra para a finalização.

A adutora Ouro Preto deve beneficiar 124 mil pessoas atendidas pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do bairro São João. O investimento total é de R$ 18,9 milhões, com financiamento de 95% pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e contrapartida de R$ 1,2 milhões com recursos próprios do Dmae.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre