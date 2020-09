Cinema Drew Barrymore lança talk show: “Posso compartilhar o que é importante para mim”

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz estreia como apresentadora em 14 de setembro nos Estados Unidos Foto: Reprodução Atriz estreia como apresentadora em 14 de setembro nos Estados Unidos. (Foto: reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aos 45 anos, a atriz Drew Barrymore começa um novo capítulo em sua carreira com a estreia de The Drew Barrymore Show. Em produção desde 2019, o talk show chega ao canal de televisão norte-americano CBS na próxima semana, dia 14. Feliz e animada com o novo desafio, em entrevista à revista People ela contou que está contente de tomar às rédeas da própria história:

“Já tive a minha vida exposta diversas vezes contra minha vontade, mas eu mesma expus as coisas completamente de bom grado agora. Acredito que encontrei o equilíbrio perfeito”, disse.

Nas redes sociais, o programa já está a todo vapor desde o final de julho. Ao longo das últimas semanas, Drew convidou seus seguidores a assistir filmes com ela, conhecer seus dotes culinários e descobrir mais sobre o making of da atração.

Com exibição durante o dia, The Drew Barrymore Show deve seguir a linha dos programas de apresentadoras como Ellen Degeneres e Oprah Winfrey. Aos poucos, a atriz já revelou algumas peculiaridades da atração, como um quadro em que a audiência poderá enviar cartas para Drew, que em retorno vai compartilhar suas histórias (curiosas, emocionantes, engraçadas ou mesmo bobas), dar conselhos e oferecer ajuda.

Segundo a artista, é a sua vez de compartilhar o que gosta com o grande público. Até o momento, a lista inclui Bob Esponja, hambúrguer acebolado e design. “Posso fazer coisas que me interessam, posso compartilhar o que é importante para mim. Eu consigo ter conversas significativas, baseadas na realidade, consigo trazer comédia e humor.”

Em frente às câmeras desde que era um bebê, com o primeiro grande papel aos seis anos no sucesso E.T.: o Extraterrestre, de Steven Spielberg, Drew vem brincando com a superexposição, que em diferentes momentos pareceu mais um fardo do que um privilégio em sua vida. Em um dos vídeos de divulgação do talk show, a edição deixa que ela entreviste a si mesma, por exemplo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema