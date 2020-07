Dicas de O Sul Drive-in Air Festival exibe filmes e promove balada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Evento ocorre no estacionamento 4 do aeroporto da Capital Foto: Johnny Marco Baptista/Divulgação Evento ocorre no estacionamento 4 do aeroporto da Capital. (Foto: Johnny Marco Baptista/Divulgação) Foto: Johnny Marco Baptista/Divulgação

Em meio à pandemia de coronavírus, filmes de Hollywood e uma festa com os frequentadores dentro dos seus carros, com todas as medidas de segurança, prometem aquecer o final de semana em Porto Alegre. A programação, que começa nesta sexta-feira (17) e vai até domingo (19), faz parte do Drive-in Air Festival, no aeroporto Salgado Filho.

Na sexta-feira, serão exibidos os filmes “Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa”, de Cathy Yan, e o multipremiado “Coringa”, de Todd Phillips.

No sábado (18), o estacionamento 4 do aeroporto será embalado pela tradicional festa Rayo.

No domingo, serão exibidos os filmes “Pequenos Espiões”, de Robert Rodriguez, e “Liga da Justiça”, de Zack Snyder e Joss Whedon.

Os ingressos estão à venda em www.driveinairfestival.com.br.

Programação:

Sexta-feira, dia 17 – “Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa” (2020 – Dublado e Legendado):

18h – Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

19h – Exibição do Filme

21h – Encerramento (DJ Lê Araújo)

Sexta-feira, dia 17 – “Coringa” (2019 – Dublado e Legendado):

21h15 – Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

22h – Exibição do filme

00h – Encerramento

Sábado, dia 18 – Rayo Drive-in

18h – Vini Fantin: Abertura Open Format

19h30 – Lucca Alapont: Eletrônica

21h – Gabriel R: Funk

22h30 – Rayo Crew: Funk Rave

0h- Encerramento

Domingo, dia 19 – “Pequenos Espiões” (2001 – Somente Dublado)

16h30 – Abertura dos portões

17h30 – Exibição do Filme

19h00 – Encerramento

Domingo, dia 19 – Liga da Justiça (2017 – Dublado e Legendado)

19h15 – Abertura dos portões

20h – Exibição do Filme

22h – Encerramento

