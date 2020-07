Porto Alegre Faixa exclusiva para ônibus entra em operação na rua Siqueira Campos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

O trecho de 1 mil metros integra o Programa de Priorização do Transporte Coletivo Foto: Anselmo Cunha/PMPA O trecho de 1 mil metros integra o Programa de Priorização do Transporte Coletivo. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Entra em operação nesta quarta-feira (15) a nova faixa exclusiva para o transporte coletivo na rua Siqueira Campos, entre as vias General Portinho e Uruguai, no Centro Histórico de Porto Alegre.

O trecho de 1 mil metros integra os 13,4 quilômetros do Programa de Priorização do Transporte Coletivo implantados neste ano. O funcionamento do espaço exclusivo para ônibus, táxis e lotações será de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 20h, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

“O trajeto requalificado, no corredor cultural do Centro Histórico da Capital, também recebe uma remodelação dentro do conceito de Ruas Completas, com uma nova ciclofaixa unidirecional, travessias de pedestres revitalizadas e urbanismo tático para oferecer uma experiência mais segura e democrática para todos”, destacou o engenheiro Marcelo Hansen, diretor técnico da EPTC.

