14 de julho de 2020

Neste primeiro momento são cinco Grilos atuando em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/ Grilo Mobilidade e Tecnologia)

A cidade de Porto Alegre vai ganhar mais uma opção de transporte, o Grilo Mobilidade. Baseado em pilares de sustentabilidade, diminuição de poluição sonora, CO2 e volume dos veículos nas ruas, o Grilo Mobilidade e Tecnologia tem como objetivo conectar passageiros a veículos 100% elétricos, com a capacidade de carregar até duas pessoas por vez. O foco é realizar viagens curtas, de até quatro quilômetros de distância.

Com bateria de lítio, a mesma dos celulares, todos os veículos serão carregados diariamente em um Hub da marca, localizado na região central da capital gaúcha. No último sábado (11), o Grilo começou a operar através do aplicativo grilomobilidade, já disponível para Android e iOS. No entanto, neste primeiro mês ele funcionará com outro propósito. A ideia é que a partir de agosto, o Grilo já esteja funcionando para toda a população.

Em julho, o veículo vai realizar os chamados “pulos do bem”, ou corridas beneficentes, apoiando pessoas do grupo de risco da Covid-19, como idosos, e o grupo Cozinheiros do Bem, como explica o gerente geral do Grilo, Carlos Novaes.

“As pessoas que têm interesse em doar, mas não possuem meios de enviar ou coletar algo, poderão chamar um Grilo, através do aplicativo. O veículo fará um pulo especial, onde será feita a coleta do material a ser doado ou a solicitação de um envio ou coleta no bairro de forma gratuita”, esclareceu Novaes. As doações e solicitações podem ser realizadas diariamente, das 9h às 18h, horário de funcionamento inaugural do Grilo.

A parceria com o Cozinheiros do Bem vai permitir o recolhimento de doações para a entidade, incluindo cestas básicas, alimentos não perecíveis, máscaras e itens de higiene. “Os pontos para envio das doações são os restaurantes Éfe Gastronomia e Peppo Cucina”, revelou o gerente geral da marca. Ao solicitar o Grilo, o usuário deve incluir nos campos do aplicativo, o endereço “De” onde está, “Para” um dos restaurantes e na tela seguinte, em Serviços Especiais, escolher a opção “Doações Cozinheiros do Bem”. Já pessoas do grupo de risco da Covid-19 devem solicitar um pulo “De” onde está, “Para” o destino desejado e, na tela seguinte, em Serviços Especiais, escolher a opção “Envio/coleta grupos de risco”.

Neste primeiro momento, será atendido o bairro Moinhos de Vento e seus arredores, com planos de expansão já para os próximos seis meses, a partir do aumento de sua frota. Atentos aos cuidados com relação ao novo Coronavírus, os Grilos são higienizados diariamente, com um protocolo de limpeza de superfícies de contato implementado a cada Pulo.

Além disso, o veículo atua também como uma plataforma digital de mídia e relacionamento, oferecendo espaço para empresas comunicarem suas marcas e produtos, além de trazer segurança e economia para seus passageiros e condutores, chamados Grilos Credenciados.

