Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Informações indicam que as vítimas vinham de São Gabriel e se deslocavam em direção à cidade vizinha de Santa Margarida do Sul Foto: PRF/Divulgação Informações indicam que as vítimas vinham de São Gabriel e se deslocavam em direção à cidade vizinha de Santa Margarida do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Por volta das 5h15 da manhã deste domingo (02), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente do tipo saída de pista seguida de colisão com defensa de proteção (guard rail), resultando em duas mortes no km 416 da BR-290, em São Gabriel, na ponte sobre o rio Vacacaí-Mirim, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Informações indicam que as vítimas vinham de São Gabriel e se deslocavam em direção à cidade vizinha de Santa Margarida do Sul.

Morreram no local o motorista, de 24 anos, e o passageiro, de 20 anos, ambos de Santa Margarida do Sul. O condutor perdeu o controle do veículo, um Clio emplacado em Santa Margarida do Sul, e atingiu a defensa de proteção da ponte (guard rail), vindo posteriormente a capotar.

Equipes dos Bombeiros apoiaram no atendimento no local, que foi isolado. O trânsito no momento está em meia pista para os trabalhos de perícia e remoção dos corpos e do veículo.

