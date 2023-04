Polícia Polícia apreende dois quilos de drogas escondidos em carro na BR-290, em Caçapava do Sul

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

O homem de 40 anos, natural de Gravataí, disse aos policiais que teria sido pago para levar a droga de Porto Alegre até Caçapava do Sul Foto: PRF/Divulgação O homem de 40 anos, natural de Gravataí, disse aos policiais que teria sido pago para levar a droga de Porto Alegre até Caçapava do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite deste sábado (01), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que transportava pouco mais dois quilos de drogas em um carro na BR-290, em Caçapava do Sul.

Em ação de combate ao crime, a PRF abordou um Corsa com placas de Arambaré/RS que vinha de Porto Alegre. Ao realizar uma busca minuciosa no veículo, os policias encontraram um quilo de cocaína e um quilo de crack escondidos no interior do veículo.

O homem de 40 anos, natural de Gravataí, disse aos policiais que teria sido pago para levar a droga de Porto Alegre até Caçapava do Sul. Essa foi a terceira vez que ele foi preso por tráfico de drogas. As outras duas prisões ocorreram em Sapucaia do Sul, onde, além da droga, o indivíduo possuía munições de arma de fogo.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, com o seu carro, à polícia judiciária para as devidas procedências.

