Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

O aumento ocorre após a assinatura de contrato com as novas empresas que prestam serviço de recepção ao público Foto: Lucas Motzkus/SPGG O aumento ocorre após a assinatura de contrato com as novas empresas que prestam serviço de recepção ao público. (Foto: Lucas Motzkus/SPGG) Foto: Lucas Motzkus/SPGG

As unidades do Tudo Fácil de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e de Rio Grande, no Sul do Estado, retomam nesta segunda-feira (03) o atendimento com capacidade ampliada. O aumento ocorre após a assinatura de contrato com as novas empresas que prestam serviço de recepção ao público.

Para solicitação do RG emitido pelo IGP (Instituto-Geral de Perícias) e serviços do DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito), prestados presencialmente no Tudo Fácil nas duas cidades, além dos os serviços da Corsan, em Rio Grande, a população deve agendar atendimentos pelo portal rs.gov.br. Os demais serviços podem ser realizados pela população diretamente no portal rs.gov.br ou nas unidades físicas sem a necessidade de agendamento.

A unidade de Caxias do Sul está localizada no Bourbon Shopping San Pellegrino (avenida Rio Branco, 425). A unidade de Rio Grande, fica situada no Partage Shopping (avenida Engenheira Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842 – Parque Residencial São Pedro). Ambas estarão abertas ao público de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h.

A lista completa dos serviços disponíveis em cada unidade pode ser conferida no portal rs.gov.br/tudofacil.

