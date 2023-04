Brasil Pela primeira vez, seis portos brasileiros irão realizar o embarque de turistas na temporada de cruzeiros

A grande novidade é que o Porto de Paranaguá, no Paraná, que receberá o MSC Lirica Foto: Divulgação/MSC Cruzeiros A grande novidade é que o Porto de Paranaguá, no Paraná, que receberá o MSC Lirica. (Foto: Divulgação/MSC Cruzeiros) Foto: Divulgação/MSC Cruzeiros

Seis portos brasileiros irão realizar o embarque e desembarque de turistas, de forma inédita, na próxima temporada de cruzeiros, que deve acontecer entre novembro de 2023 e abril de 2024.

A grande novidade é que o Porto de Paranaguá, no Paraná, receberá o MSC Lirica e entrará definitivamente na rota turística do segmento, se juntando aos demais portos de escala e embarque: Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Maceió.

O anúncio sobre a operação no Paraná foi feito pelo diretor geral da MSC no Brasil, Adrian Ursilli, a bordo do MSC Seashore, que partiu do Porto de Santos rumo a Europa. Segundo Ursilli, foram meses de negociação com as autoridades do estado para levar o MSC Lirica Porto de Paranaguá.

O MSC Lirica tem 992 cabines, que comportam até 2.648 hóspedes, espalhadas por 13 andares. São cinco restaurantes, sete bares e lounges, duas piscinas, academia e spa. Há áreas de lazer para crianças, inclusive um parque aquático. As opções de entretenimento vão desde o teatro, cassino, discoteca até os jogos de realidade virtual.

O navio oferecerá itinerários de 7 noites, partindo de Itajaí, com escalas em Punta Del Leste, Buenos Aires e Paranaguá. Além disso, também será possível embarcar em Paranaguá. A expectativa, segundo ele, é que cerca de 10 mil turistas embarquem no novo porto de escala e outros 30 mil estejam em trânsito.

“Prevemos com isso mais de 40 mil turistas transitando, movimentando esse itinerário, sendo aproximadamente 50% de origem brasileira e 50% de estrangeiros, provenientes principalmente do cone sul. Esses números são aproximados porque quem vai determinar isso no final é a demanda”, disse.

O porto paranaense já recebeu navios de cruzeiros em escala como navios Viking Octantis e o MSC Armonia, no ano passado. Agora, além dos turistas que vão desembarcar e consumir na cidade, vem a oportunidade inédita de embarcar passageiros pelo porto.

A secretária de Turismo de Paranaguá, Maria Ângela Torres, falou que a cidade não tem o hábito de receber com continuidade navios de passageiros. Por isso, esse momento é uma nova página do turismo da cidade, do Paraná e de toda a região do litoral.

“Nós trabalhamos muitas parceiras com os nove municípios do litoral do Paraná. São municípios com potencialidades complementares, com atrações diferentes em cada uma dessas cidades. Acreditamos sim que essa será uma nova história do turismo para toda a região do Paraná”.

Marcio Nunes, secretário de Turismo do Paraná, representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior no evento. “Para chegarmos longe, precisamos dar os primeiros passos. E estou muito feliz de darmos os primeiros passos com vocês”.

A operadora vai ampliar o número de cidades visitadas para 17 na próxima temporada, ofertar 210 mil cabines e espera um crescimento de 7% em relação à temporada de 2023.

“Trazendo novos destinos, estudando, prospectando nossos itinerários de forma a colocar os nossos navios e, consequentemente, nossos hóspedes e investimentos em mais cidades brasileiras, alavancando a economia regional e nacional”, disse Adrian Ursilli.

Navios

Além do MSC Lirica, o Brasil receberá mais quatro navios da operadora: MSC Grandiosa, o MSC Seaview, o MSC Preziosa, o MSC Armonia. O MSC Grandiosa vem pela primeira vez ao Brasil. Ele fará roteiros de 6 e 7 noites, com embarques em Santos. O MSC Preziosa oferecerá opções de minicruzeiros de 3 a 5 noites e cruzeiros de 6 a 7 noites, com embarques em Santos.

O MSC Seaview, navio projetado para conectar os hóspedes com o mar, com suas amplas áreas externas, terá o Rio de Janeiro como base e oferecerá cruzeiros de 3 e 5 noites e de 6 a 8 noites. Já o MSC Armonia terá opções de minicruzeiros de 3 a 5 noites e 6 e 7 noites, sempre partindo de Santos.

Além deles, o MSC Musica terá embarques dedicados na Argentina e Uruguai e fará escalas em cidades brasileiras. O MSC Poesia visitará destinos da América do Sul, enquanto realiza o seu cruzeiro de volta ao mundo.

