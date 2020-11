Rio Grande do Sul Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-472 em Uruguaiana

28 de novembro de 2020

Os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) bloquearam o trânsito da BR-472, no quilômetro 530, em Uruguaiana, na Região da Fronteira, após o registro de um grave acidente entre carro e caminhão na noite de sexta-feira (27). Os motoristas de ambos veículos morreram no local do acidente, que foi tomado por um incêndio após a colisão.

Segundo a equipe que atua no local, o caminhão – com placas de São Paulo – transportava ácido fênico fundido no trecho entre Itaqui e Uruguaiana. A substância é considerada tóxica e infectante, e foi o combustível das chamas. O carro envolvido no acidente é um Gol, emplacado em Uruguaiana.

A PRF alerta que não há previsão de liberação do trânsito na BR-472, já que a carga do caminhão ainda não foi retirada do local. Não há desvios no caminho de boa parte dos motoristas – exceto aqueles que dirigem veículos de grande porte, que passaram a trafegar por uma estrada de chão, em condições ruins.

