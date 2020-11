Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende caminhonete carregada com cigarros paraguaios em São Vicente do Sul

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A carga foi avaliada em R$ 125 mil Foto: PRF/Divulgação A carga foi avaliada em R$ 125 mil. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Uma caminhonete carregada com cigarros paraguaios foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na BR 287, em São Vicente do Sul. O veículo, uma Fiat Toro, transportava a mercadoria até dentro das portas.

Na ação, os policiais rodoviários apreenderam na sexta-feira o automóvel carregado com 25 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga foi avaliada em R$ 125 mil.

Durante uma ação de combate ao crime com a participação dos agentes de inteligência da PRF, os policiais procuravam uma Fiat Toro, com placas de Belo Horizonte, com suspeita de estar sendo utilizada para o transporte de ilícitos. Eles avistaram o automóvel na BR 287 e deslocaram para a abordagem.

O condutor, ao perceber a presença da viatura, passou a fugir, sendo acompanhado pelos policiais rodoviários, que conseguiram realizar a interceptação. Dentro da Fiat Toro os policiais encontraram 25 mil maços de cigarros paraguaios que eram transportados em todos os compartimentos, inclusive dentro das portas.

O motorista, um homem de 50 anos, residente em São Pedro do Sul, foi preso por contrabando e conduzido ao sistema penitenciário. O carro e a carga foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na polícia judiciária federal em Santa Maria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia