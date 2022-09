Mundo Duas xícaras de chá por dia reduzem risco de morte

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Pesquisa com cerca de 500 mil britânicos mostrou benefícios da bebida mesmo com adição de açúcar. (Foto: Reprodução)

Beber duas xícaras de chá preto por dia está associado a um risco menor de morte, mesmo com adição de açúcar, mostra um novo estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, publicado na revista científica Annals of Internal Medicine.

Os responsáveis pelo trabalho analisaram informações de 498.043 pessoas, com idades entre 40 e 69 anos, disponibilizadas entre 2006 e 2010 no banco de dados de saúde britânico UK Biobank. Eles monitoraram, então, a ingestão de chá e a mortalidade por todas as causas – incluindo doenças cardiovasculares, câncer e problemas respiratórios – durante um período de aproximadamente 11 anos.

Ao fim da análise, os pesquisadores identificaram que, entre frequências que variavam de uma xícara ou menos até dez ou mais, o consumo de duas xícaras de chá preto por dia foi relacionado a uma redução de 13% na taxa de mortalidade.

“A maior ingestão de chá foi associada a menor risco de mortalidade entre aqueles que bebiam 2 ou mais xícaras por dia, independentemente da variação genética no metabolismo da cafeína. Esses achados sugerem que o chá, mesmo em níveis mais altos de ingestão, pode fazer parte de uma dieta saudável”, escreveram os autores no estudo.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, trabalhos anteriores já haviam demonstrado esse benefício, embora de forma modesta. Porém, eram majoritariamente conduzidos com populações de países asiáticos, cujo consumo é maior de chá verde.

O novo estudo, porém, analisou o impacto do chá preto na mortalidade, o que não era bem estabelecido. A associação foi observada independentemente da temperatura da bebida, da adição de leite ou açúcar e de variações genéticas que afetam a taxa na qual as pessoas metabolizam a cafeína, destacou o instituto.

