Saúde Pular o café da manhã está associado a maior risco de transtorno de ansiedade em crianças

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Não pular o café da manhã e realizar a refeição em casa são fatores ligados a uma melhora da saúde psicossocial de crianças e adolescentes. (Foto: Unsplash)

Crianças e adolescentes que pulam o café da manhã, ou fazem a refeição longe de casa, estão em maior risco para problemas de saúde mental e comportamental, mostra um estudo publicado na revista científica Frontiers in Nutrition. Conduzido por pesquisadores da Universidade de Castilla-La Mancha e da Universidade de Zaragoza, ambas na Espanha, e da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, o trabalho analisou o impacto da primeira alimentação do dia em sintomas de ansiedade, baixa autoestima e piora do humor.

“Nossos resultados sugerem que não é apenas importante tomar o café da manhã, mas também onde os jovens comem o café da manhã e o que comem. Pular o café da manhã ou tomar o café da manhã fora de casa está associado ao aumento da probabilidade de problemas comportamentais psicossociais em crianças e adolescentes”, diz o autor do estudo José Francisco López-Gil, pesquisador da Universidade de Castilla-La Mancha, em comunicado.

Os responsáveis pelo trabalho analisaram dados do Questionário Nacional de Saúde da Espanha, realizado em 2017. As perguntas incluíam temas como hábitos relacionados ao café da manhã e relatos sobre a saúde psicossocial. As informações foram preenchidas pelos pais de 3.772 crianças com idades entre 4 e 14 anos.

Analisando as respostas, os pesquisadores identificaram que tanto não comer o café da manhã, como fazê-lo longe de casa, foram prejudiciais para a saúde do jovem. Eles acreditam que há duas explicações para o problema. A primeira é em relação ao déficit nutricional, uma vez que os que pulam a refeição podem não conseguir recuperar os nutrientes necessários durante o dia. Além disso, as opções de alimentos fora de caso são geralmente menos nutritivas.

