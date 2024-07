Política “É claro que vamos cumprir”, diz Lula sobre arcabouço fiscal

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fala foi proferida durante entrevista na Bahia. Foto: Ricardo Stuckert/PR Fala foi proferida durante entrevista na Bahia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (1º), em entrevista ao jornal A Tarde, de Salvador (BA), que o governo federal irá cumprir o arcabouço fiscal.

“Importante lembrar que quem propôs o arcabouço fiscal foi o próprio governo, que contou com o apoio da maioria dos parlamentares para aprová-lo no Congresso. Então, é claro que vamos cumpri-lo”, disse Lula na entrevista

“Estamos analisando onde é possível fazer cortes e se há abusos em alguns programas. O que tenho dito, e repetido, é que os cortes não podem penalizar os mais pobres, que mais precisam do Estado”, completou.

A frase de Lula ocorreu dias depois de o presidente afirmar, em entrevista ao UOL, que era necessário discutir “sobre se há de fato necessidade de cortar gastos públicos no Brasil ou se o ajuste deve ser realizado através da arrecadação”.

Sobre a escolha para o novo presidente do Banco Central (BC), Lula afirmou que indicará alguém que tenha compromisso com o controle da inflação e com o crescimento do País. “Precisa ser alguém com muito senso de responsabilidade com o Brasil”, afirmou ao A Tarde.

O mandato de Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, termina em dezembro deste ano. Lula faz diversas críticas a Campos Neto desde o início do governo, principalmente sobre a política do BC em relação à taxa de juros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/e-claro-que-vamos-cumprir-diz-lula-sobre-arcabouco-fiscal/

“É claro que vamos cumprir”, diz Lula sobre arcabouço fiscal

2024-07-01