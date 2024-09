Política É falso que Pablo Marçal tenha entrado em coma após levar cadeirada em debate

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

A própria equipe do candidato negou que ele tenha entrado em coma: "A informação não procede, de forma alguma". (Foto: Reprodução de vídeo)

Circula nas redes sociais um vídeo mostra o candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) socorrido em uma ambulância. A legenda diz: “Urgente. Pablo Marçal entra em coma e médicos tentam reanimar”. A informação, no entanto, não é verdadeira.

O candidato de fato foi socorrido em uma ambulância após ser atingido por uma cadeira arremessada por José Luiz Datena (PSDB) durante debate da TV Cultura no último domingo (15). Mas ele não chegou a entrar em coma ou ter ferimentos graves. Conforme o Hospital Sírio-Libanês, que o atendeu, Marçal teve “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”. Ele recebeu alta após ser avaliado por equipes de clínica médica e de ortopedia.

A própria equipe do candidato negou que ele tenha entrado em coma. “A informação não procede, de forma alguma. A única manobra que foi feita até o trajeto para o hospital foi a colocação da máscara de oxigênio, porque ele estava sentindo dificuldade para respirar”, informou a assessoria do candidato.

As notas divulgadas pela campanha de Marçal e pela TV Cultura e o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, que atendeu o candidato do PRTB, não mencionam o suposto coma e nem a reanimação por médicos.

Marçal foi agredido por Datena no quarto bloco do debate com os candidatos à prefeitura de São Paulo. Após o evento, diferentes vídeos começaram a circular nas redes sociais. Um deles, divulgado no perfil do próprio Marçal, mostra ele sendo atendido dentro de uma ambulância a caminho do Hospital Sírio-Libanês.

Contexto

Assim que Datena agrediu Marçal, a transmissão do debate foi interrompida. Ao retornar, a emissora anunciou a expulsão de Datena. Alegando não estar passando bem, Marçal abandonou o programa.

Pouco antes do arremesso da cadeira, Datena havia desabafado sobre Marçal ter relembrado uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador ocorrida em 2019. “A acusação que você fez sobre mim eu repito: não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs”, afirmou. Após isso, Marçal chamou o oponente de “arregão”, sendo agredido em seguida.

Ao deixar o debate, Datena disse que “infelizmente perdeu a cabeça” e que deveria ter ido para casa após as colocações de Marçal. Depois, em nota, o candidato do PSDB também disse que “não se arrepende” do gesto e que o “faria novamente”.

A agressão foi registrada no 78º Distrito Policial como lesão corporal e injúria real.

