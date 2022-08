Flávio Pereira Economia do Brasil “despiorou”: inflação tem menor taxa desde 1980

Por Flavio Pereira | 10 de agosto de 2022

Politica econômica do governo, comandada pelo ministro Paulo Guedes (D), coleciona êxitos. (Foto: Agência Brasil)

Para utilizar a expressão da imprensa, que com má vontade acaba admitindo o sucesso da política econômica do Brasil, a inflação “despiorou”, é a menor nos últimos 42 anos e transforma o Brasil num oásis em meio à crise mundial da economia. Este contexto porém, é ignorado pelo noticiário no Brasil.

Ontem, para desespero das redações controladas pela esquerda, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) anunciou um novo pesadelo para a oposição e seus aliados instalados nos diversos poderes: o Brasil deverá ter outra deflação mensal após o anúncio de queda do IPCA em julho.

A deflação, o recuo da inflação de 0,68% em julho, é menor taxa desde início da série histórica em 1980, e foi influenciada pelas reduções nos preços de combustíveis e energia elétrica, graças a medidas do governo aprovadas no Congresso para reduzir impostos e forçar a queda nos valores.

Deltan Dallagnol diz que Lula “não gosta de quem combate corrupção”

Em decisão política, que contrariou parecer da área técnica, e diminiu a sua credibilidade, o Tribunal de Contas da União condenou o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o procurador João Vicente Romão a devolverem R$ 2,8 milhões aos cofres públicos em diárias utilizadas durante a Operação Lava Jato de combate à grossa corrupção no país.

No entanto, os quatro ministros do TCU que participam da Câmara conhecem o tema diárias. No último ano,eles gastaram cerca de R$ 1 milhão em passagens e diárias em viagens ao exterior. O ex-presidiário Lula, comemorou a decisão, e chamou o ex-procurador Deltan Dallagnol de “fedelho”. Recebeu a réplica de Deltan:

“Já fui chamado de moleque desaforado, messiânico e sentado sobre a Bíblia. Agora de “fedelho”. As críticas são do nível do pré-candidato Lula, que não gosta de quem combate a corrupção e nunca devolveu o dinheiro que foi desviado segundo 3 instâncias que o condenaram”.

Transparência Internacional preocupada com decisão do TCU

A Transparência Internacional no Brasil avaliou ontem que a decisão da 2ª Câmara do TCU que condenou ex-membros da Lava Jato e PGR, opondo-se a pareceres técnicos e legais de auditores do TCU, MP-Contas e decisões de 1ª e 2ª instâncias da Justiça, traz insegurança geral aos agentes públicos que atuam no enfrentamento à macrocorrupção.

O chamado “chilling effect” é o efeito dissuasório sobre agentes da lei, que passam a temer confrontar interesses poderosos. Sanções a tais agentes, quando colidem com reiterados pareceres técnicos, fragilizam não apenas a luta contra a corrupção, mas o próprio estado de direito.

Ministros do STF e STJ chamados ao Senado para explicar viagens pagas por litigantes

O ministro do STF Ricardo Lewandowski terá oportunidade de esclarecer no Senado, eventual, conflito de interesses,ao receber patrocinio de uma viagem a Portugal, bancado por litigantes em procesos nos quais ele é julgador.

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle do Senado aprovou a realização de audiência pública para que Lewandowski, do STF, e 8 ministros do STJ esclareçam uma viagem a Portugal custeada por empresários que possuem processos nas cortes superiores.

Autor do requerimento de audiência, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) justifica o fato de que as patrocinadoras do fórum são “empresas com litígios bilionários na área de falência pendentes de julgamento pelos magistrados convidados para o evento, o que configura expresso conflito de interesses e não pode nem deve passar sem maiores explicações”.

Novo lance na disputa interna do MDB

O MDB ainda não está completamente refeito da disputa que dividiu o partido com a derrota da propsota da candidatura própria. O grupo que defendeu a candidatura própria, inconformado com o apoio à candidatura à reeleição de Eduardo Leite (PSDB), deve fazer mais um movimento no tabuleiro politico esta semana.

