Flávio Pereira Na Febraban, Bolsonaro é aplaudido ao afirmar que Lula "roubou a nação"

9 de agosto de 2022

Jair Bolsonaro foi aplaudido ontem na Febraban. (Foto: Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro teve ontem na Febraban (Federação das Associações de Bancos) uma calorosa recepção, ao defender a manutenção da atual política econômica e indagar aos empresários presentes se “alguém de vocês recontrataria um empregado que roubou sua empresa? Por que querer recontratar um cara que roubou a Nação por 14 anos?”, disse o presidente

Jair Bolsonaro, que dirigiu seu pronunciamento, trazendo dados do passado de corrupção dos governos do PT, de Lula e Dilma, para dizer aos banqueiros que “vocês têm que olhar na minha cara, olhar as minhas ações e me julgar por aí. Assinar cartinha, não vai assinar cartinha. Até porque é política. A carta tem objetivo sério de voltar o país nas mãos daqueles que fizeram malfeitos conosco. Alguém recontrataria um empregado que roubou sua empresa no passado? Por que querer recontratar um cara que roubou a nação por 14 anos? Com história de achaque inclusive em tudo quanto é setor. Pra tudo tinha propina, pra tudo. Vamos recontratar esse cara pra quê? Ele vai sentir que fez a coisa certa. Vai fazer agora o dobro”, disse Bolsonaro, aplaudido pelos banqueiros.

Prêmio Nobel de Economia para Paulo Guedes

A condução da política econômica brasileira, que faz do país uma ilha em meio à crise enfrentada pelos países do mundo inteiro, está motivando grupos de bolsonaristas, liderados pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), para uma campanha nas redes sociais para dar o prêmio Nobel de Economia para o ministro Paulo Guedes. No Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) lançou a campanha. Ele justifica:

“Paulo Guedes já tinha nome consolidado e estabilidade financeira, mas juntou-se a Bolsonaro e pegou o Brasil na sua pior crise política, ética e econômica de sua história. Some a isso uma pandemia e uma guerra. Não restam quaisquer dúvidas quanto ao gestor que melhor tem conseguido sucesso ao administrar uma economia em estresse.”

Recuperado da corrupção dos governos do PT, BNDES volta ao ranking das grandes marcas

Bastaram três anos de gestão vigorosa, sem emprestar dinheiro a tradicionais caloteiros como Cuba, Venezuela, Bolívia, Argentina, Moçambique, Angola e outros países socialistas, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, voltou ao ranking das marcas mais valiosas do Brasil. O dado é mapeado pela Brand Finance. Entre as mais de 5 mil marcas monitoradas o BNDES retorna à lista das cem principais empresas do Brasil depois de anos fora do levantamento. A marca do banco de fomento está na 39ª posição com valor em torno de 2,2 bilhões de reais.

Ex-prefeito de Santa Maria anuncia apoio a candidatos do PT

Ex-prefeito de Santa Maria, José Haidar Farret, liderança política que no passado esteve à frente do PDS e do PP, anunciou apoio às candidaturas dos petistas ex-presidiário Lula para a presidência da República, e Edegar Pretto para o governo do Estado. Farret, atualmente sem partido, ofereceu seu nome ao PT para concorrer a vice do deputado Valdeci Oliveira nas eleições para a prefeitura de Santa Maria em 2024. O presidente do PP local, Mauro Bakof informou ontem à coluna, que Farret “não é mais filiado ao partido desde agosto de 2016, e toda e qualquer manifestação política ele faz em nome pessoal”. Segundo Bakof, “o PP rejeita toda e qualquer aliança com partidos do espectro da esquerda e lamenta que o fisiologismo de alguns os aproxime desses partidos”.

TSE nega às Forças Armadas, informações sobre eleições de 2014 e 2018

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou ontem, um pedido das Forças Armadas sobre envio de dados das duas últimas eleições gerais, de 2014 e 2018. Em documento enviado ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a área técnica do tribunal diz que as entidades fiscalizadoras do pleito, como as Forças Armadas, “não possuem poderes de análise e fiscalização de eleições passadas, não lhes cumprindo papel de controle externo do TSE”.

