Notas Mundo Economia do México registra primeira queda em uma década

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

A economia do México, a segunda maior da América Latina, recuou 0,1% em 2019, sua primeira queda em uma década, segundo dados do instituto de estatísticas divulgados nesta quinta-feira. A cifra contrasta com a promessa de um crescimento de 2% no ano feita pelo presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador e com a expansão de 2,1% registrada em 2018.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário