Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

O evento reuniu expoentes do empreendedorismo gaúcho e médicos interessados ou envolvidos com o tema. Foto: Divulgação O evento reuniu expoentes do empreendedorismo gaúcho e médicos interessados ou envolvidos com o tema. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A primeira edição do Simers Summit, realizada pelo Núcleo do Médico Empreendedor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, no final da tarde desta quinta-feira (17), foi marcada pela expressiva participação do público, que lotou o auditório do Sebrae RS, em Porto Alegre. Médicos e profissionais da saúde ocuparam todos os setenta lugares disponibilizados, enquanto dezenas de profissionais não conseguiram ingressos.

“A repercussão e o sucesso do evento que é destinado a possibilitar novos conhecimentos, experiências e relacionamentos no mundo do empreendedorismo e tudo o que envolve gestão aos médicos, superou as nossas expectativas”, destacou o diretor do Simers e coordenador do Núcleo do Médico Empreendedor da entidade, Júlio Venzo. “Nosso desafio ficou ainda maior para a próxima edição”, disse Venzo. Ele observa que o interesse dos médicos em buscar informações de qualidade para o seu futuro será o foco da próxima edição.

O evento, que reuniu expoentes do empreendedorismo gaúcho, médicos interessados ou envolvidos com o tema, teve palestra do empresário gaúcho Jorge Gerdau Johannpeter, membro do Grupo de Controle da Gerdau S/A, além de criador e presidente Emérito do PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade). Ele abriu o evento, abordando a importância da gestão, planejamento e empreendedorismo no exercício da medicina e o futuro da saúde da população. Também enfatizou que o sucesso está no planejamento e na busca de condições para superar as adversidades. “Se eu não tenho condições econômicas, eu não consigo melhorar a social. Vejo que a solução do país passa pela participação da sociedade civil”, enfatizou.

Na sequência, falaram o médico Cristiano Englert que abordou o tema “Inovação, empreendedorismo e startups na saúde: um novo cenário”. Com especialização em anestesiologista, MBA executivo de Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é cofundador da aceleradora Grow+ e HealthPlus, além de fundador da plataforma Connext Health.

A terceira apresentação do Simers Summit ficou sob a responsabilidade dos médicos Charles Berres e Rodrigo Wobeto, fundadores do Complexo Blanc Hospital, inaugurado em 2018 na capital gaúcha com ampla expansão, com previsão de inauguração de nova sede em São Paulo. O foco de trabalho desta dupla de médicos empreendedores é tornar o Blanc o maior grupo hospitalar cirúrgico do Brasil.

O encerramento da maratona do empreendedorismo Simers Summit foi de David Sena, reconhecido pelo estabelecimento de plataformas que facilitam o trabalho de gestores e otimizam resultados de empresas. Sena vai abordar o tema “Empreendedorismo médico de alta performance”.

Também participaram o vice-presidente do Simers, Marcelo Matias, o diretor-geral da entidade, Fernando Uberti e o diretor de Políticas Estratégicas do Simers, Vinícius de Souza. A primeira edição do Simers Summit tem o apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Unicred e Gestão ADS.

