Porto Alegre Edição natalina da Feira Universo Mamãe e Bebê ocorre neste sábado no Jardim do Dmae, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Esta será a 9ª edição da feira que é exclusivamente artesanal e voltada para a maternidade nas fases gestante e lactantes. Foto: Luciano Lanes/PMPA Esta será a 9ª edição da feira que é exclusivamente artesanal e voltada para a maternidade nas fases gestante e lactantes. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Jardim do Dmae recebe neste sábado (3), a última edição do ano da Feira Universo Mamãe & Bebê. O evento terá uma temática especial alusiva ao Natal, com espaço dedicado para brincadeiras entre crianças e pais. O acesso ao local é gratuito e o evento ocorre das 11h às 17h.

Com tema dedicado às festividades natalinas, a feira organizou o espaço chamado Recanto do Natal, que terá a partir das 15h uma oficina gratuita de artes e pintura para as crianças. Os pequenos também terão a oportunidade de escrever ou desenhar cartinhas para o Papai Noel e depositar em uma caixa de correio especial.

Segundo a organizadora da feira, Fabiane Rieger, o propósito de conciliar informação com produtos artesanais de alta qualidade contribuiu com o crescimento do evento. “A cada edição, uma profissional de área diferente esteve presente para alcançar conhecimento às mães e encorajá-las a buscar ajuda quando nem imaginavam que era necessário”, afirma.

Esta será a 9ª edição da feira que é exclusivamente artesanal e voltada para a maternidade nas fases gestante, lactante e também nos primeiros anos de vida dos bebês. As atrações são compostas por artesãs mulheres, pequenas empreendedoras, com trabalho nas áreas de vestuário, acessórios, decoração, brinquedos e tantas utilidades para as mamães.

O Dmae informa que não é permitido o acesso com animais, pois o jardim está localizado na mesma área da Estação de Tratamento de Água Moinhos de Vento. Em caso de chuva, o evento será transferido para outra data.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre