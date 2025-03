Geral Eduardo Bolsonaro quer divulgar nos Estados Unidos o caso de mulher julgada no Supremo por pichar estátua do tribunal

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Eduardo está nos Estados Unidos desde o dia 24 de fevereiro. (Foto: Agência Brasil)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que quer divulgar entre congressistas dos Estados Unidos o caso de Débora Rodrigues, que está sendo julgada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por ter pichado a estátua A Justiça, que fica em frente à sede da Corte, em Brasília, durante os ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023.

Na ocasião, Débora escreveu “Perdeu, Mané” na escultura, avaliada entre 2 e 3 milhões de reais. A inscrição foi uma referência a uma resposta dada a um manifestante bolsonarista pelo ministro Luís Roberto Barroso, hoje presidente da Corte, durante uma agenda em Nova York, em novembro de 2022.

“14 anos de prisão para uma mãe de dois filhos por ela ter escrito uma frase em uma estátua com batom é algo simplesmente inaceitável em qualquer país minimamente civilizado. Da minha parte, faço questão de tornar o caso de Débora Rodrigues conhecido entre parlamentares e autoridades americanas. Foi o que fiz durante a maior parte do dia de hoje e o que seguirei fazendo nos próximos dias e semanas, até que o uso do Estado brasileiro para praticar essas crueldades seja adequadamente condenado e punido pela comunidade internacional — e escrevam o que estou dizendo: isso vai acontecer”, disse o deputado.

A declaração foi dada por meio de uma publicação no perfil de Eduardo Bolsonaro no X, antigo Twitter.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o dia 24 de fevereiro. Ele se licenciou oficialmente de seu cargo no parlamento para ficar naquele país e, segundo o deputado, buscar “justas punições” ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, além de fortalecer pontes com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Julgamento

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu vista (mais tempo para estudar o caso) nessa segunda-feira (24) e interrompeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou “perdeu, mané” na estátua “A Justiça” durante os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O placar até o momento é pela condenação de Débora a 14 anos de prisão, segundo os votos dos ministros Alexandre de Moraes (relator do caso) e Flávio Dino. Fux tem até 90 dias para devolver o caso para a retomada do julgamento.

A cabeleireira vinha sendo julgada no plenário virtual pela Primeira Turma do Supremo, em uma sessão que iria até a próxima sexta-feira (28). Nesse modelo de julgamento, os ministros depositam os seus votos durante um determinado período de tempo, mas pode haver pedido de vista (mais tempo para análise) e destaque (levar o caso para julgamento físico).

Além de Moraes, Dino e Fux, compõem a Primeira Turma os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. As informações são da revista Veja do jornal Folha de S.Paulo.

