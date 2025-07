Política Eduardo Bolsonaro sobe tom de críticas ao colega Nikolas Ferreira: “É triste ver a que ponto chegou”

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Filho do ex-presidente já tinha criticado deputado federal mineiro por "ser pouco ativo" na busca de punições dos EUA ao Brasil. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez novas críticas ao seu colega na Câmara dos Deputados e correligionário no Partido Liberal (PL), o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), nessa segunda-feira (28). O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, por meio da rede social X, que “é triste ver a que ponto o Nikolas chegou”.

A declaração de Eduardo ocorreu em resposta a uma publicação do blogueiro Allan dos Santos que apontou interação entre Nikolas Ferreira e a digital influencer “Baianinha intergaláctica”, que se anuncia como “ex-bolsonarista”. “Isso aconteceu mesmo? Se sim, o Nikolas Ferreira é canalha”, escreveu o influenciador alinhado ao ex-presidente.

Na última sexta (25), o filho do ex-presidente já tinha acusado Nikolas de ser “pouco ativo” no apoio ao tarifaço de 50% sobre os produtos nacionais imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Eduardo defende que a medida seja usada para pressionar o Congresso Nacional por uma anistia para os investigados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo seu pai.

“Causa, de certa maneira, estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante. Não acho o Nikolas uma pessoa mal-intencionada, mas confesso que achei que teria mais respaldo. Isso não depende de uma conversa minha com ele, depende de uma ação dele”, disse o deputado federal de São Paulo em entrevista ao programa Oeste com Elas.

Além de Nikolas, Eduardo Bolsonaro vem acumulando atrito com nomes da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). O deputado, no domingo (27), escreveu no X: “É hora dos homens tirarem os adultos da sala” e, em seguida, compartilhou um post do deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) com o vídeo da fala do governador de São Paulo durante o evento.

Os dois governadores, que são possíveis candidatos ao Planalto em 2026, uma vez que Bolsonaro está inelegível até 2030, participaram de evento da XP Investimentos e criticaram as tarifas que irão recair sobre produtos nacionais.

Autoexilado no Estados Unidos, Eduardo afirmou ter participado de reuniões com membros do governo americano em que o tarifaço de 50% sobre produtos nacionais foi discutido. Antes, ele pedia por sanções individuais contra autoridades do País, como a aplicação da Lei Magnitsky ao juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em busca de anistia para seu pai. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

