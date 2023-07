Rio Grande do Sul EGR executa obras em sete rodovias do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Equipes técnicas atuarão em diversas frentes de trabalho após o período chuvoso. Foto: Edivan Rosa/EGR Foto: Edivan Rosa/EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os usuários para a execução de onze frentes de trabalho em diferentes regiões do estado a partir desta segunda-feira (17). Após a passagem de um novo ciclone extratropical e das fortes chuvas e ventos registrados na última semana, sete estradas administradas contarão com intervenções em diferentes regiões. As obras incluem a construção de um viaduto, uma ponte e rotatórias, manutenção asfáltica do pavimento, limpeza de margens, roçadas e tapa-buracos.

O fluxo de trabalhadores e a operação de máquinas na pista em razão dos serviços pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias.

Na região Metropolitana e em estradas que ligam ao litoral, as equipes trabalham na construção da nova ponte no quilômetro 3,5 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. Após o içamento e colocação de 22 aduelas na semana passada, as equipes seguem formando as duas galerias que irão compor a nova estrutura. Também serão instaladas placas de sinalização no desvio provisório montado para permitir o tráfego dos condutores. Além disso, estão previstos serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-040, do quilômetro 12 ao 50, em Viamão.

Nas estradas dos vales do Taquari e do Rio Pardo, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. Em outra frente de trabalho, a EGR deu início à construção da segunda rótula, no quilômetro 29, também em Lajeado. As equipes estão realizando a demarcação topográfica e a limpeza no terreno. Além disso, haverá roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 75 ao 84, entre Encantado e Muçum; na ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado e na RSC-453, do quilômetro zero ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado.

Já na Serra e Hortênsias, as atenções nas estradas da região estão voltadas para a execução de muros de contenção no entorno e na terraplanagem do viaduto de Gramado, localizado no quilômetro 36 da ERS-115, além de sinalização entre os quilômetros 26 e 40 da ERS-115, em Gramado.

No Norte do estado, ocorre a fresagem e renovação asfáltica entre os quilômetros zero e três da ERS-135, em Passo Fundo, e serviços de roçada e limpeza das margens do quilômetro 62 ao 78, entre Erebango e Erechim.

Na visão do diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as obras fazem parte de um cronograma elaborado pelo corpo técnico com o objetivo de qualificar trechos estratégicos e reforçar a segurança da população que diariamente circula pelas estradas, ainda mais após o mau tempo registrado nos últimos dias. “Qualificar os segmentos viários é fator crucial para que possamos evitar acidentes e, ao mesmo tempo, incentivar o fortalecimento dos setores produtivos que dependem de boa logística”, destaca Záchia.

Confira os trechos e municípios envolvidos:

– CONSTRUÇÃO DE VIADUTO:

ERS-115, no quilômetro 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado.

Execução de muros de contenção no entorno da elevada.

– CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA:

RSC-453, no quilômetro 27, em Lajeado;

RSC-453, no quilômetro 29, em Lajeado.

– CONSTRUÇÃO DE PONTE:

ERS-474, no quilômetro três, em Santo Antônio da Patrulha.

A estrutura foi totalmente destruída pelo ciclone extratropical que atingiu o estado no mês de junho.

– MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO E REPAROS LOCALIZADOS:

ERS-135, do quilômetro zero ao três, em Passo Fundo.

– SINALIZAÇÃO:

ERS-115, entre os quilômetros 26 e 40, em Gramado;

ERS-474, instalação de placas de sinalização no desvio provisório da rodovia, no quilômetro 3,5, em Santo Antônio da Patrulha.

– CONSERVAÇÃO, ROÇADA E LIMPEZA DE MARGENS:

ERS-129, do quilômetro 75 ao 84, entre Encantado e Muçum;

ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado;

RSC-453, do quilômetro zero ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado;

ERS-040, do quilômetro 12 ao 50, em Viamão;

ERS-135, do quilômetro 62 ao 78, entre Erebango e Erechim.

