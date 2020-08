Cantora e ator, que foram casados no final da década de 1980, posaram juntos com a pequena Esmeralda. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mauricio Mattar e Elba Ramalho comemoraram neste domingo (16) os 4 meses de vida da neta, Esmeralda. O ator e a cantora, que foram casados entre 1985 e 1990, compartilharam algumas fotos em que aparecem juntos com a menininha.

“Os avós corujas no ‘mesversário’ da princesa Esmeralda!! Que Deus a abençoe sempre”, escreveu Elba. “Mais uma vez, nos reunimos cantar Parabéns para minha netinha Esmeralda, que hoje domingo, dia 16/08, completa 4 meses de vida. Feliz ‘mêsversário’, pedrinha preciosa do vovô”, disse Mauricio.

A atual mulher do ator, Shay Dufau – com quem ele tem uma filha, Ilha, de 9 meses –, também estava presente e posou com Mauricio e Esmeralda para um clique.

Esmeralda é a primeira filha de Amanda Mezkta com Luã Yvys, filho de Elba e Mattar. De acordo com Elba, como a família da nora é de Angra dos Reis, no litoral fluminense, a movimentação na casa de Luã é escassa. “Só eu e o Maurício temos acesso”, já afirmou a cantora, referindo-se ao ex-marido, sobre os cuidados com relação à pandemia do novo coronavírus.

Além de Luã e Ilha, Mauricio também é pai de Rayra Gracie, de 29, de seu relacionamento com Flávia Gracie, e de Petra Mattar, de 26, de sua relação com a empresária Fabiana Sá. Já Elba é mãe ainda de Maria Esperança, de 14 anos, de Maria Clara, de 18, e Maria Paula, de 17, de seu casamento com Gaetano Lopes.