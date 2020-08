Ainda de férias na Itália, nesta segunda-feira (17), um amigo de Anitta, Erik Marçal, filmou a cantora cozinhando ao lado do seu novo ficante, Lucas Omulek. No post, que foi recompartilhado pelo affair francês em seu Instagram, ele escreveu: “Melhor cozinheira do mundo”

“Aqui ó, olha a cozinheira. Olha o cozinheiro aqui, Luquinhas.”, comentou Erik. No mesmo vídeo, a cantora brincou: “Olha esse arroz soltinho, a gente…”. Em outro post, seu amigo Wesley Menezes escreveu: “Com vocês, chefe Anitta”.

Massagem modeladora

Anitta, que continua na Itália, encontrou uma brasileira e compartilhou o momento em suas redes sociais. Ela esteve com a esteticista Joice Rodrigues em Sardenha para uma massagem modeladora no bumbum e gravou um vídeo durante o processo.

“Olha o que eu arrumei no meio da Sardenha! Uma boa de uma brasileira para botar minha bunda lá no alto”, disse a cantora em seus stories.

“Está parecendo um pedaço de melancia! Tudo para mim! Tudo que eu queria”, completou enquanto a esteticista realizava a massagem.