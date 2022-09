Brasil Elefante-marinho que chegou a Santa Catarina de avião é devolvido ao mar em Florianópolis

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Frida foi resgatada na Bahia e viajou para ser solta mais próximo das colônias reprodutivas da espécie. (Foto: R3 Animal/Divulgação)

O elefante-marinho que chegou a Santa Catarina de avião foi devolvido ao mar na passada. A soltura aconteceu na Ilha do Xavier, em Florianópolis, segundo a Associação R3 Animal, instituição que monitora espécies marinhas na costa da capital.

Frida, como foi apelidado o animal fêmea, foi resgatado em Nova Viçosa, na Bahia, há cerca de seis meses, e transportado para o Litoral catarinense para ser solto mais próximo das colônias reprodutivas da espécie.

Na Bahia, ela já havia passado por tratamento para poder voltar à natureza. O animal viajou de Salvador à Capital catarinense em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Duas veterinárias do Centro de Reabilitação do Instituto Mamíferos Aquáticos, em Salvador, também acompanharam o processo na cidade. Entre elas está Larissa Pavanelli, veterinária do órgão. Segundo a profissional, Frida foi resgatada pesando aproximadamente 74 quilos. Atualmente, ela tem 180 quilos.

Considerada um animal juvenil, a semana em que ficará na capital catarinense servirá para ela se acostumar com o clima da região e desestressar da viagem.

“Esse é um trabalho muito importante pra gente”. É a primeira vez que a R3 recebe um leão-marinho para a reabilitação. Nós já temos ocorrências nas nossas praias, porém, para a reabilitação é a primeira vez”, disse a presidente da R3 Animal, Cristiane Kolesnikovas.

Frida passou pouco mais de uma semana no R3 Animal, no Sul da Ilha, após chegar no dia 25 de agosto, para se recuperar do estresse da viagem e se acostumar com o clima da região.

“Foi submetida a alguns exames de sangue , que mostraram que ela continuava perfeita para soltura”, informou presidente da associação, Cristiane Kolesnikovas.

A soltura contou com o apoio do Instituto Mamíferos Aquáticos, organização da Bahia, e da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina e do Ibama.

A cidade catarinense foi escolhida para a soltura por causa da proximidade com região de colônia de reprodução da espécie, na Antártica.

Gato engole laços

Um gato precisou passar por cirurgia após engolir 27 laços de cabelo em Chapecó, no Oeste catarinense. Os tutores levaram o animal ao veterinário após o felino ficar doente e perder peso.

A veterinária Elizandra Kerber disse que o comportamento pode estar relacionado à ansiedade, estresse ou tédio.

O gato é um macho da raça persa e tem 3 anos. Ele teve alta na última semana.

Segundo a veterinária, o animal apresentava vômito há mais de 15 dias e os tutores perceberam que ele havia perdido um pouco de peso, mas continuava ativo e se alimentando. O felino já tinha um histórico de ter vomitado laços de cabelo há dois anos. Porém, os tutores não tinham mais visto o animal engolindo os elásticos, então acreditavam que ele havia parado com o comportamento.

No veterinário, o gato fez exame de endoscopia, que constatou os laços de cabelo. Porém, como havia muitos, não foi possível fazer a remoção por esse meio, a cirurgia de gastrotomia foi necessária.

Tanto o exame como a operação são feitos com anestesia geral e monitoramento por um anestesista veterinário. Conforme Kerber, a cirurgia demorou cerca de 30 minutos.

